Laut eigenen Angaben band sich ein 17-jähriger Radfahrer am Samstag, 6. Mai, gegen 17 Uhr während der Fahrt die Schnürsenkel und übersah aus diesem Grund eine entgegenkommende Radfahrerin. Die 76-jährige Weidenerin erlitt durch den Zusammenstoß Platz- und Schürfwunden und musste zunächst ins Klinikum Weiden eingeliefert werden. Sie gab an, dass der Jugendliche ein Mobiltelefon benutzt hatte.

Wie die Polizei berichtet, prallten die beiden Radfahrer auf dem Radweg in der Friedrich-Ebert-Straße in Weiden aufeinander. Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallhergang gab der 17-jährige Verursacher an, dass er während der Fahrt seine offenen Schnürsenkel binden wollte und aus diesem Grund abgelenkt war. In der Folge kam er dann auf dem Radweg, welcher für beide Fahrtrichtungen freigegeben ist, auf die Gegenfahrbahn und stieß mit der entgegenkommenden Radfahrerin zusammen.Bei der im Anschluss durchgeführten Vernehmung der Geschädigten gab diese jedoch an, dass der Grund der Ablenkung ein Mobiltelefon war, welches der junge Mann während des Fahrradfahrens benutzte. Die Verletzungen der 76-Jährigen waren leichterer Art. Der junge Mann blieb unverletzt, muss jetzt jedoch mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und einer Verwarnung wegen Telefonierens beim Radfahren rechnen.