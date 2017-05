Nicht nur der Täter kehrt zum Tatort zurück, sondern auch schon mal das Opfer. Im konkreten Fall ein 21-Jähriger, der in einer Disco einen Faustschlag ins Gesicht bekommen hatte. Als er nach einiger Zeit erneut in dem Lokal auftauchte, geriet er allerdings vom Regen in die Traufe.

In der Diskothek in der Regensburger Straße waren sich am Sonntag gegen 2 Uhr der 21- und ein 18-jähriger Weidener in die Haare geraten. Wie die Polizei weiter berichtet, endete der anfangs verbale Streit damit, dass der Jüngere dem Älteren den Schlag ins Gesicht verpasste. Der offenbar alkoholisierte 21-Jährige verletzte sich so schwer, dass ihn der Rettungsdienst ins Klinikum bringen musste. Nachdem die Ärzte die Blessur behandelt hatten, stand der Weidener erneut bei der Disco auf der Matte. Nun "trat er seinerseits aggressiv gegen das Sicherheitspersonal auf", heißt es im Polizeibericht. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, rückten die Gesetzeshüter an. Sie nahmen den Mann in Gewahrsam. In der Arrestzelle der Polizeiinspektion schlief er seinen Rausch aus.Nicht der einzige Zwischenfall in der Nacht zum Sonntag. Gegen 3.20 Uhr kam es nach einem Discobesuch zu einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Damen in der Neustädter Straße. Was dann passierte, soll allerdings wenig damenhaft gewesen sein: Eine 16-Jährige aus Weiden zog eine 18-jährige Landkreisbewohnerin und eine 20-jährige Weidenerin so stark an den Haaren, dass dann beide über Kopfschmerzen klagten.Die 18-Jährige muss sich jetzt wegen Körperverletzung verantworten. Ebenso wie ein 24-Jähriger, der in einem Tanzlokal in der Judengasse auffiel. Kurz vor 4 Uhr forderte ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter den laut Polizeibericht stark alkoholisierten Gast zum Verlassen des Lokals auf. Als das Personal ihn vors Lokal brachten, schlug der 24-Jährige auf den Security-Mann ein und verletzte ihn leicht im Gesicht.