Die Verlagsgruppe Oberpfalz-Medien holt sich Verstärkung für ihr Redaktionsteam: Seit 1. April ist Kai Gohlke (Dritter von links) stellvertretender Chefredakteur.

Mit der Region hat der 47-Jährige eine tiefe Verbindung. Aufgewachsen und immer noch zu Hause in Oberviechtach (Kreis Schwandorf), war der Vater von zwei Söhnen zuletzt bei der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg tätig. Geschäftsführer Thomas Maul, die geschäftsführende Verlegerin Viola Vogelsang und Chefredakteur Norbert Gottlöber (von links) begrüßten Kai Gohlke herzlich im rundum modernisierten Verlagsgebäude in Weiden.