Was ist das für ein Mensch, der an einem Sommerabend in einem öffentlichen Park einen anderen beinahe tot tritt? Der Onkel spricht am Mittwoch vor Gericht. Vor 30 Jahren hat er Bulgarien verlassen, lebte auch acht Jahre in Amerika. Der 54-jährige Familienvater hat sich in Weiden als Handwerker eine solide Existenz aufgebaut. "Meine Kinder sind hier geboren, denen geht es gut. Ich wollte, dass das auch den Kindern meines Bruder so geht." Über all die Jahrzehnte hatte er den Kontakt zum Bruder in Sofia gehalten. Seit drei Jahren lebt dieser im Landkreis Neustadt/WN.

Schwielen an den Fäusten

Vor zwei Jahren holte der Onkel auch den Neffen nach Weiden, brachte ihn im Zimmer des Sohnes unter. "Das war großteils meine Idee. In Bulgarien geraten junge Leute leicht auf schlechte Wege. Davor wollte ich ihn bewahren. Er sollte sehen, dass es auch ein schönes Leben gibt." Wie er selbst ist auch der 21-Jährige in Sofia aufgewachsen. "Da, wo wir geboren sind, ist nur riesengroßer Plattenbau. Ohne Perspektive. Ohne irgendeine Möglichkeit, eine vernünftige Arbeit zu finden." Die Bulgaren seien frustriert. "Keiner glaubt mehr an Politik und Polizei."Der Angeklagte ist mehr oder weniger auf der Straße aufgewachsen. Die Tätowierungen weisen laut Richter Matthias Bauer auf die Zugehörigkeit zu einer Gang hin. Der 21-Jährige hat verschwielte und vernarbte Fingerknöchel, was auf Kampfsport oder anderweitigen Faust-Gebrauch hindeutet. Der Angeklagte selbst hat dem psychiatrischen Gutachter von "Straßenkämpfen" berichtet. Dem Onkel hatte man das verschwiegen. Der 54-Jährige blickt vor Gericht auf die eigenen Hände: "Meine Schwielen kommen von Arbeit."2015 gelang der Neubeginn des Neffen in Weiden ganz gut. Er fand Arbeit in einer Großbäckerei. So war das auch 2016 geplant, nur klappte es nicht sofort mit einer Wiedereinstellung. "Er hat das gelassen genommen." Das war zumindest der Eindruck des Onkels. Der Familienvater kann überhaupt nicht verstehen, was am 12. September 2016 in den jungen Neffen gefahren ist. "Da muss es doch irgendeinen Grund gegeben haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das aus purer Lust am Schlagen getan hat." Der Neffe hatte auch keine Bekannten in Weiden, sein Deutsch war schlecht: "Das meiste hat er jetzt im Gefängnis gelernt."Der Angeklagte hatte sich am Tatabend einer Zecher-Runde im Park angeschlossen. Als sich diese auflöste, setzte er sich zum späteren Opfer und zwei tschechischen Straßenmusikanten auf die Bank. Man prostete sich zu, kauderwelschte in Englisch, Deutsch und slawischen Sprachen. Wie berichtet, soll es gegen 22 Uhr zu einem Streit gekommen sein, angeblich ging es um das Rad des Täters.Dieses Fahrrad war ihm wichtig, das weiß auch die Polizei. Bei seiner Festnahme wollte es der Bulgare nicht zurücklassen. Am Ende strampelte der sportliche Praktikant damit zur Inspektion. Er war mit zwei erfahrenen Kollegen ausgerückt. Die kannten das Opfer (42) als Dauergast im Park: "Aber in dem Moment haben wir ihn nicht wiedererkannt, er war blutüberströmt." Auf einer Parkbank saß der Angeklagte. Mit nacktem, blutverschmiertem Oberkörper, blutigem Schuh und Schienbein.