Möglichkeiten für eine Schulkarriere bieten sich viele in Weiden und Neustadt. Ab ans Gymnasium? Oder doch lieber FOS/BOS, Real-, Wirtschafts- oder Mittelschule? Infoveranstaltungen wollen bei der Entscheidung helfen. Doch wann findet was statt?

Weiden/Neustadt. Hier folgt ein Überblick:Informationsabend: Mittwoch, 15. Februar, um 19 Uhr in der Aula.Tag der offenen Tür: Samstag, 1. April, 10 bis 13 Uhr.Anmeldung: 8. bis 12. Mai von 8 bis 17 Uhr.Weitere Informationen unter www.augustinus-gymnasium.de Elly-Rallye am Dienstag, 21. Februar, 17 Uhr, in der Aula.Informationsabend am Dienstag, 7. März, 19 Uhr in der Aula.Tag der offenen Tür am Samstag, 29. April, 10 bis 13 Uhr.Wöchentliche Führungen und Informationsgespräche: ab 30. Januar Termine im Internet, Anmeldung unter 0961/48159-0.Anmeldung: 8 bis 12. Mai, Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 14 Uhr.Weitere Informationen unter www.ehg-weiden.de Informations- und Kennenlernabend für die Eltern mit ihren Kindern am Donnerstag, 23. Februar, um 18 Uhr in der Aula.Tag der offenen Tür: Samstag, 11. März, 9 bis 12 Uhr.Anmeldung: 8. bis 12. Mai, Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag, von 8 bis 14 Uhr.Anmeldung für die Hochbegabtenklasse bis spätestens 17. März.Weitere Informationen unter www.kepler-weiden.de Informationsabend mit Tag der offenen Tür am Mittwoch, 1. Februar: 17.30 Uhr Tag der offenen Tür, ab 18.30 Uhr Infoveranstaltung.Anmeldung: 8. bis 12. Mai, Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr.Weitere Informationen unter www.gym-new.de Tag der offenen Tür: Samstag, 11. März, 10 bis 13 Uhr, Anmeldung bereits ab 9 Uhr.Anmeldung: 6. bis 17. März von 9 bis 15.30 Uhr.Weitere Informationen unter www.fosbosweiden.de Informationsabend am Dienstag, 7. März, um 19 Uhr.Tag der offenen Tür am Donnerstag, 23. März, von 15 bis 18.30 Uhr.Anmeldung von Montag bis Freitag, 8. bis 12. Mai.Weitere Informationen unter www.hans-scholl-rs.de Informationsabend am Mittwoch, 8. März, um 19 Uhr.Tag der offenen Tür am Donnerstag, 23. März, von 15 bis 18.30 Uhr.Anmeldung: 8. bis 12. Mai von Montag bis Freitag.Weitere Informationen unter www.sophie-scholl-rs.de Informationsabend am Dienstag, 21. Februar, um 18 Uhr in der Aula.Anmeldung: 8. bis 12. Mai.Weitere Informationen unter www.rs-new.de Tag der offenen Tür und Infotag am Samstag, 18. Februar, von 11 bis 15.30 Uhr.Anmeldung für die 7. Klasse: 27. März bis 7. April. Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 15.30 Uhr, Freitag von 7.30 bis 14 Uhr.Anmeldung für die 10. Klasse bis Freitag, 11. August, möglich.Weitere Informationen unter www.wischu-weiden.de Infoveranstaltung zum M-Zug am Donnerstag, 23. Februar.Infoveranstaltung zu Qualiprüfung am Mittwoch, 5. April, um 19 Uhr.Weitere Informationen unter www.max-reger-schule.de Infoveranstaltung M-Klassen am Donnerstag, 16. Februar, um 19 Uhr.Infoveranstaltung zu M 10 und Qualiprüfung am Donnerstag, 6. April, um 16 Uhr.Weitere Informationen unter www.pestalozzischule-weiden.de Anmeldung für die Klassen M7 und M9 von 17. bis 24. Februar von 8.30 bis 11 Uhr.Weitere Informationen unter www.ms-neustadtwn.de