Da war also dieser Freund. Ein halbes Jahr hat er in Chile gelebt. Und: "Er war begeistert. Er hat die ganze Zeit Bilder gezeigt und gemeint: ,Die Erinnerung daran, die behält man ein Leben lang.'" Julika Sohr kann sich noch ganz gut an das Gespräch erinnern. Schließlich ist es einer der Gründe, warum sie jetzt nicht mehr in Weiden ist, sondern in Crespo, einer Kleinstadt nordwestlich von Buenos Aires. Die 16-Jährige lebt seit August für ein Jahr in Argentinien. Sie hat eine Gastfamilie und besucht - statt des Augustinus-Gymnasiums - nun dort eine Schule.

Schlägt ein Hund in der Pausenhalle

Mehrere Monate weg von zu Hause - das wagen inzwischen viele Gleichaltrige. Und erleben eine Menge. Stellvertretend für sie wird Julika uns während ihres Auslandsaufenthalts ein paar Berichte aus Argentinien schicken (siehe unten). Sie hat sich nicht zufällig für das Abenteuer entschlossen. "Ich liebe einfach Reisen." Mehr als ein Dutzend Länder habe sie mit ihren Eltern schon besucht. Als sie dann noch die Chile-Episoden hörte, wollte sie auf eigene Faust los. Selbst wenn der Freund, der ihr vom Ausland vorschwärmte, das nun mit gemischten Gefühlen erlebt. Es ist nämlich Julikas Freund. "Er vermisst mich. Aber er freut sich auch für mich. Er weiß ja, wie toll das ist." Für Argentinien hat sich die 16-Jährige bewusst entschieden. Das riesige Land im Süden der Erdkugel mit seinen völlig unterschiedlichen Landschaften habe es ihr einfach angetan. Außerdem: Sie sprach zwar anfangs kaum spanisch, aber die Sprache "finde ich richtig schön". Und dann ist da noch "ein sehr wichtiger Punkt: Ich liebe das Tanzen. Ich würde gerne Tango Argentino lernen".Ob das inzwischen geklappt hat und warum es ein Oktoberfest im Februar gibt, darüber wird Julika in unregelmäßiger Folge berichten.Überall Palmen. Ich sehe ganz andere Blumen, und auch das Straßenbild ist ganz anders: Als ich in Argentinien angekommen bin, wurde ich erst einmal von neuen Eindrücken überflutet. Wie viel wirklich anders ist als in Deutschland, habe ich allerdings erst nach und nach bemerkt.Ich war ja anfangs vor allem damit beschäftigt, meine Gastfamilie kennenzulernen: meine "Eltern", meine drei neuen Gastgeschwistern und die Oma (in Argentinien ist es nicht unüblich, dass die Großeltern mit im Haus leben). Lange hat es nicht gedauert, und ich habe meine Familie liebgewonnen. Auch wenn meine "Eltern" viel arbeiten und deshalb wenig Zeit haben. Genug zu tun gibt es ja auch ohne sie.Beispielsweise nehme ich an einem Tangokurs teil, was anfangs sehr interessant war, weil ich den Unterhaltungen nicht folgen konnte. Glücklicherweise werde ich überall mit offenen Armen empfangen, und alle bemühen sich sehr darum, sich mit mir zu unterhalten. Ich konnte quasi kein Spanisch, als ich hierhergekommen bin, und in den ersten Wochen konnte ich mich tatsächlich fast nur mit Händen und Füßen verständigen. Doch man lernt die Sprache schnell, selbst wenn man wie ich bei null anfängt: Das Beste ist, man unternimmt einfach was mit den Leuten. In Argentinien kommt man sowieso nicht besonders weit mit Englisch. Überraschenderweise bin ich jedoch in der Kleinstadt, in der ich jetzt lebe, auf sehr viele Leute gestoßen, die Wolga-Deutsch sprechen. Das ist altertümliches Deutsch mit starkem Akzent. In vielen Städten hier leben Leute, deren Vorfahren Einwanderer aus Russland sind, deren Vorfahren wiederum aus Deutschland stammen.Aber auch ohne dass man viel Spanisch versteht, fällt es einem in Argentinien recht leicht, Kontakte zu knüpfen. In diesem Land wird vieles geteilt. So würde man niemals hungrig alleine sitzen, wenn jemand daneben isst, sondern würde sofort zum Essen eingeladen werden. Auch das Nationalgetränk Mate trinkt man immer gemeinsam. Mate-Tee hat in Argentinien wirklich immer irgendjemand dabei.Wenn man einmal durch eine argentinische Stadt streift, fallen einem noch viele andere Unterschiede zu Deutschland auf. Besonders in kleineren Städten oder Dörfern besteht die Ortsmitte nicht aus einer Altstadt oder Fußgängerzone, sondern aus einem rechteckigen, nahezu quadratischen "plaza", eine Art Park mit vielen Sitzgelegenheiten und einem Brunnen. Eingegrenzt wird dieser Platz an allen vier Seiten mit Einkaufsstraßen. Genauso wie die Stadtmitte sind hier oft komplette Städte in einem quadratischen Straßensystem angeordnet.Und dann sind da noch die allgegenwärtigen Straßenhunde, die für alle so selbstverständlich sind, dass sie zumeist ignoriert werden. Selbst wenn einmal ein Hund mitten durch eine Schule läuft oder sich in der Pausenhalle zum Schlafen hinlegt, wird er nicht weiter beachtet - außer von mir. Ich staune Bauklötze, wenn ich in solchen Momenten die Reaktionen der Argentinier sehe und mir vorstelle, was da in Deutschland passieren würde...