Ein Fernsehstar kommt vor. Junge Tänzerinnen. Viel Haut. Und das Wörtchen "körndlgefüttert". Vor genau 25 Jahren absolvierte die Narrhalla-Prinzengarde einen denkwürdigen Fernsehauftritt bei Thomas Gottschalk.

Der Traumschiffbruch

Riesiges Medienecho

Gezeter und Gelächter

"Nur positives Interesse"

Nein, sagt Bianca Ertl, "dem Thomas" sei sie wirklich nicht böse. Wieso auch, "ich find's noch immer lustig". Und dass der Thomas vor ihr und den anderen seine große Goschn aufgerissen hat? Auch nicht schlimm, sagt Ertl. "Im Fasching wird immer über jemanden Spaß gemacht." Wichtig sei doch, dass sie heute noch drüber lachen könne.Ertl sagt "Thomas", obwohl sie ihn - Nachname Gottschalk - nicht gerade lange gesehen hat. Vor der Sendung Händeschütteln mit dem Moderator, danach, zur Aftershow-Party, da war er schon wieder weg. So erinnert sich Ertl jedenfalls. Und dann war da die Sendung namens "Gottschalk" natürlich selbst, bei der Ertl mit der Weidener Prinzengarde auftrat. 5. Februar 1992, 21.15 Uhr, RTLplus. Danach sollte die halbe Republik über Weiden sprechen.Der wohl denkwürdigste Faschingsauftritt mit Weidener Beteiligung überhaupt war das Finale einer seltsamen Gaudisaison 1991/92, die eigentlich paradiesisch klang. Nachdem die Narrhalla im Jahr davor wegen des Golfkriegs die meisten Veranstaltungen abgeblasen hatte, sollte es diesmal mit dem unverfänglichen Motto "Traumschiff" doch ganz normal weiterlaufen. Allerdings kam der Kahn bald vom Kurs ab.Denn zwischen den Ehrenamtlichen der Narrhalla knirschte es - mit sichtbaren Folgen. Schon nach dem Inthronisationsball bemängelte der NT, dass vom alten Glanz nicht mehr viel übrig sei. Als dann auch noch der Gardeminister in einem Leserbrief Kritik übte, kam es zum Schiffbruch. Mitten in der Saison feuerte der Präsident den Minister. Und auch die Mädchen der Prinzengarde durften nicht mehr so auftreten, wie sie es mit dem Minister geplant hatten. Beim Gardetreffen in Ruhstorf bekamen sie vom Präsidium gar ein Auftrittverbot. Offizielle Begründung: Die Kostüme waren zu knapp, zu luftig und erlaubten einige zu tiefe Einblicke - auch eine Variante mit recht durchsichtigem Überzug befriedigte die Zweifler kaum. "Das war nicht mehr sexy, sondern ordinär", erklärte die Narrhalla und sperrte die Stofffetzen gleich ganz weg. Sicher ist sicher.Ertl, die damals 18 war und Bianca Bauer hieß, sah das naturgemäß anders. Sie hätten sich vorher Gedanken über die Kostüme gemacht und seien passend zum Motto auf Karibik oder Hawaii gekommen, da würde doch so etwas wie ein Bikini passen. Dann hätten sie irgendwann ihre Tanzkleidung bekommen. "Unbedingt hübsch war die nicht", sagt sie. Aber das seien im Grunde eben nur Bikinis gewesen, also nichts Wildes. Sondern das, was im Sommer alle tragen. "Für mich war das normal."Normal? Junge Frauen! Zu knapp bekleidet! Streit im organisierten Spaßbetrieb! Da lief auch der Boulevard rot an. "Bild" und "Neue Revue" reisten herbei, als der Narrhalla-Präsident die umstrittenen Kostüme vorstellen wollte. Weil ihm der Rummel dann doch zu groß geworden war, ließ er die Pressekonferenz allerdings genervt platzen. Was freilich wenig half. Stattdessen lud RTL die Garde und ihren Minister ein.Mit dem Bus ging's vom Neuen Rathaus aus ins Sendestudio nach München. In nachgemachten Kostümen sollten die jungen Damen ihren Tanz zeigen. Dann würde das Publikum abstimmen, ob das alles wirklich so ordinär war. Die Entscheidung sollte übrigens recht klar ausfallen: Nein, nicht ordinär. Aber im Grunde war das Nebensache. Denn bis dahin hatte Gottschalk seinen Senf schon dazugegeben.Wie eine vorgezogene Rache für Norbert Neugirg machte der Oberfranke Gottschalk seine Späße über die Oberpfälzer und ihr vermeintliches Problem mit Oberweiten. Dass die Max-Reger-Städter so etwas obszön fanden, sein Publikum aber nicht - das roch doch arg nach Provinz. Gottschalk: "Die Weidener haben endgültig verschissen." Wobei er seine Gäste von der Garde nun auch nicht wirklich rehabilitierte. Witze über die Mundart der "Göll"-Sager gab's ebenso wie über ihren angeblich kleinen Wuchs. Und auch die Figur mancher Tänzerin war dem Moderator zu großzügig proportioniert. "Körndlgefüttert", fiel ihm dazu ein.Nun gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, auf so etwas zu reagieren. Entweder regt sich eine halbe Stadt darüber auf, dass sie in einer Fernsehsendung als provinziell hingestellt wurde. Oder man nennt genau so eine Reaktion provinziell und lacht lieber drüber. In Weiden bevorzugten einige Variante eins.Viele zeterten, hatten aber auch Mitleid mit den vermeintlich vorgeführten Gardemädchen. Im Rathaus zählte man allein am nächsten Vormittag 40 Anrufe aus der ganzen Republik. Da mussten auch andere ihrem Unmut über die luftigen Kostüme und die Sendung Luft machen. Der NT notierte seinerzeit aber auch das Gegenteil. "Wahnsinnig komisch" - diese TV-Kritik gab es durchaus ebenso.Inzwischen lachen auch einige Mitstreiter der Narrhalla über die Episode. Andere wollen die Geschichte dagegen Geschichte sein lassen. Wie der Ex-Gardemminister, der sich nicht dazu äußern will. Das sei nunmal vorüber, sagt er. Auch der aktuelle Narrhalla-Präsident Gerhard Ertl - er war damals in keiner leitenden Funktion - will sich nicht mehr groß darüber auslassen. Die Narrhalla sei inzwischen einfach eine ganz andere, erklärt er. Und zu ihrem heutigen Image passe die Episode einfach nicht. Aber es stimme schon, so ganz abstreifen lasse sich das wohl nicht mehr. Erst vor ein paar Tagen habe ihn eine Faschingsgesellschaft aus Augsburg wieder darauf angesprochen.Bianca Ertl musste sich natürlich auch einiges anhören. Sie arbeitete damals im Hertie. Für die Sendung habe sie extra frei bekommen, erzählt sie. Danach sei sie im Kaufhaus ständig angesprochen worden. "Das war aber nur positives Interesse." Böse Kommentare? Fehlanzeige. Die Aufregung verstehe sie sowieso nicht wirklich. "Wegen so eines bisschen Stoffs?" Für sie sei das Ganze einfach ein schöner Ausflug gewesen, bei dem sie auch noch bei der Sendung andere Gäste wie "Miss Universe" Christine Ziegler oder die "Erste Allgemeine Verunsicherung" kennengelernt habe. Die Einladung zur Show anzunehmen - das sei auch im Rückblick völlig richtig gewesen. "Das hätte niemand ausgeschlagen, kein Faschingsverein hätte sich das entgehen lassen." Sie hätten eben die Chance gehabt. Und am Schluss wurde es "ein Erlebnis fürs Leben".