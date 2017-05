Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, aber gründlich. Drei Jahre nach seinen Taten kam die Polizei einem 27-jährigen Tschechen auf die Spur. Am Dienstag muss sich der Monteur vor dem Schöffengericht wegen fünf Fällen besonders schweren Diebstahls verantworten.

(rns) Im Juni 2014 räumte der Ledige zusammen mit einem Komplizen im Raum Waldsassen nachts abgestellte Pkws und Kleintransporter aus. Abgesehen hatten es die Männer auf hochwertige Werkzeuge. Dazu schlugen sie die Heckscheiben der Fahrzeuge ein. Zwei mal verletzte sich der 27-Jährige dabei und die Polizei konnte Blutspuren sicher stellen. Durch einen DNA-Abgleich mit den tschechischen Behörden konnte so - Jahre nach den Aufbrüchen - doch noch der Täter ermittelt werden.Zahlreiche Autobesitzer, meist Unternehmer in der Baubranche, schilderten vor Gericht, wie sie ihre am Abend abgestellten Fahrzeuge am Morgen aufgefunden hatten. Unter anderem waren Akkuschrauber, Bohrmaschinen, hochwertige Kameras, Werkzeugkästen und Prüfgeräte gestohlen worden. Ein Lichtenfelser Unternehmer beklagte das Abhandenkommen zweier Koffer mit unwiederbringlichen Dokumenten. Diese seien glücklicherweise von Spaziergängern in einem zehn Kilometer entfernten Waldstück gefunden worden. Die Diebe hatten sie dort weg geworfen.Rechtsanwalt Franz Schlama hatte im Prozess einen günstigen "Deal" mit Staatsanwältin Sandra Dechant und Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl ausgehandelt. Er hatte darauf verwiesen, dass sein Mandant die Taten begangen hatte, um seine Drogensucht zu finanzieren. Mittlerweile habe er sich von den Drogen losgesagt, wohne auch nicht mehr in Tschechien und führe ein geordnetes Leben.Auch das rückhaltlose Geständnis, das Schlama für seinen Mandanten abgegeben hatte, führte dazu, dass der nicht Vorbestrafte mit zwei Jahren auf Bewährung davon kam. Zudem muss er 1500 Euro Geldauflage zahlen. Einem so genannte Adhäsionsantrag eines Geschädigten wurde statt gegeben. Er bekommt 1555 Euro Schadensersatz.