Der Storchenhorst ist bereits aufs Alte Schulhaus umgezogen, nun kommt auch der Bewuchs an und um die Fassade des Alten Rathauses weg. Die Vorarbeiten für die Sanierung von Weidens berühmtestem Gebäude laufen, wie die Stadt berichtet.

Die eigentliche Sanierung beginnt - nach fast zwei Jahren Vorbereitungszeit - Ende März. Das historische Wahrzeichen der Altstadt wurde letztmals vor genau 100 Jahren komplett umgebaut. Seitdem hat es nur kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gegeben. Diese würden jetzt nicht mehr ausreichen: Der fast 500 Jahre alte Dachstuhl weist vor allem Schäden im Bereich der Dachkonstruktion und der -eindeckung auf. Das Amberger Ingenieurbüro ALS hat den Bestand untersucht und ein Sanierungskonzept entwickelt.Ab Ende März folgen zunächst Gerüststellung sowie Zimmerer-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten am Dach. In einem weiteren Schritt sollen 2018 der Sockelbereich abgedichtet und die Fassade einschließlich der historischen Fensterbilder komplett überarbeitet werden. Dafür ist es laut Stadt auch nötig, die Bäume um das Rathaus zu entfernen. Kahl bleibt es aber nicht auf Dauer. Nach Abschluss der Maßnahme werde wieder Ersatz geschaffen.Bis die Außenhülle des Alten Rathauses in neuem Antlitz erstrahlt wird es wohl rund zwei Jahre dauern. Die Sanierung kostet 1,544 Millionen Euro. Rund 60 Prozent davon werden gefördert: durch das Denkmalschutzprogramm VI des Bundes, den Entschädigungsfond des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege sowie Förderprogramme von Bezirk und Landesstiftung. Geplant ist, während der Bauzeit auch die Öffentlichkeit regelmäßig über die Sanierung zu informieren - zum Beispiel mit Baustellenführungen zum "Tag des offenen Denkmals".