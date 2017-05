(kzr) Das Aprilwetter im Mai hätte beinahe den Vorspielabend der Franz-Grothe-Schule zunichte gemacht. Mal schien die Sonne, dann war es wieder bitterkalt. Die Klasse von Edmund Feilner hatte ihr Programm geplant, aber dann mussten vier junge Musiker krankheitsbedingt absagen. Doch Leda Emma Erdel, sie spielt erst seit einem Dreivierteljahr, sprang ein und spielte auf der Gitarre "Der Wurm" und "Förster Willibald" von H. J. Teschner. Schon zwei Jahre übt Erik Braun, nunmehr mit der E-Gitarre. Er hatte sich für "Quantanamera" und "Country Roads" entschieden. Andreas Reichl spielte auf dem gleichen Instrument "You really got me" und Christine Ertl unterhielt die Zuhörer mit der "Spanischen Romanze" und "Greensleaves" auf der Gitarre. Das Publikum forderte einige Zugaben ein.