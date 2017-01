Mit drei oder vier Jahren hat Hermann Völker das erste Mal eine Waffe in der Hand gehalten. Zum Spielen. Kein Wunder: Er ist in einer Büchsenmacherwerkstatt aufgewachsen, wurde selbst Büchsenmachermeister. Doch Ende März ist Schluss. Waffen Völker schließt.

Büchsenmacher-Tradition

Vom Jagdvirus infiziert

Gewehre, Glasschneider und Gemüsereibe Als Büchsenmacher- und Feinmechanikermeister hat Hermann Völker - ebenso wie sein Vater Helmut und sein Großvater Hugo - längst nicht nur Gewehre gefertigt und repariert. Die Handwerker waren auch anderweitig gefragt. "Wir haben Rotations- und andere Druckmaschinen repariert", erinnert sich der jetzige Firmenchef. "Und wir haben einen Glasschneider entwickelt, speziell für die Schablonen der Firma Detag."



Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand für die Waffenbranche jahrelang Berufsverbot. "Meinem Vater wurde 1949 von einem US-Kommandanten sogar mit der Todesstrafe gedroht, wenn er weiter Gewehre repariert", erinnert sich Helmut Völker. So mussten sich die Firmenchefs andere Einkommensfelder erschließen. Eines davon war nach 1945 die Herstellung der bekannten Kartoffelreibe- und Gemüseschnitzelmaschine namens "Rekord". Nachdem der Vertrieb der zuvor in Suhl gefertigten Maschine durch die Zonengrenze im Bundesgebiet von Thüringen aus nicht mehr möglich war, übernahm Hugo Völker deren Herstellung und Versand im gesamten Bundesgebiet.



Während der Kriegsjahre wurde die Firma dazu verpflichtet, Heereslieferungen zu leisten. Mit Hilfe von Lehrlingen, kriegsdienstverpflichteten Frauen und französischen Kriegsgefangenen produzierte Waffen Völker die geforderten Geschützteile. Dass es den Franzosen bei seinen Großeltern gut ging, belegen laut Hermann Völker nicht nur Unterlagen, die beweisen, dass für die Kriegsgefangenen sogar Krankenversicherungsbeiträge gezahlt wurden. "Manche kamen noch Jahre später zu uns zu Besuch - bis aus der Normandie." (ps)

Und das im 111. Jahr des Bestehens. Damit wird die Riege der traditionsreichen familiengeführten Weidener Geschäfte wieder um ein Mitglied ärmer. Großvater Hugo Völker hatte den Grundstein gelegt. Am 5. Juni 1906 eröffnete der Büchsenmachermeister, der aus dem als Waffenschmiede bekannten Suhl in Thüringen stammte, die Büchsenmacherei und Feinmechanischen Werkstätten Völker im Hotel "Deutsche Eiche". Im Haus befand sich auch ein Schießstand. "Im Sommer haben die Feuerschützen in ihrem Schützenhaus mit ihren Feuerstutzen auf 135 Meter Entfernung geschossen. Im Winter haben die gleichen Schützen unter dem Namen ,Deutsche Eiche' auf den Kegelbahnen des Hotels mit dem Zimmerstutzen auf 15 Meter ihr Ziel anvisiert", erzählt Völker.So ein Feuerstutzen findet sich auch in seiner privaten Sammlung. 1910 vom Großvater in aufwendiger Handarbeit hergestellt. Der Schaft ist aus einer Holzplanke gefertigt, was allein mehrere Tage in Anspruch nahm. "Auch mein Vater hat noch Büchsenmacher und Schäfter gelernt", erzählt der 70-Jährige stolz. Wie überhaupt die Familiengeschichte seit über 200 Jahren von Büchsenmachern, Schäftern, Rohrmachern und Graveuren geprägt ist. "Nur ein Tüncher hat sich mal eingeschlichen", schmunzelt Völker.1958 übernahmen sein Vater Helmut und dessen Frau Emma das Geschäft, bauten die Firma weiter auf. Und auch deren ältester Sohn Hermann ging in dem Metier auf, absolvierte von 1963 bis 1967 in Ferlach (Österreich) die Ausbildungen zum Büchsenmacher und zum Feinmechaniker. Bereits mit 24 Jahren hatte er in beiden Sparten die Meisterprüfung in der Tasche. Sein Meisterstück als Büchsenmacher war eine Bockbüchsflinte, für die Hermann Völker 1970 die Goldmedaille als jüngster Meister erhielt."Die Flinte habe ich nebenbei gemacht." Denn ab 1967 war er im elterlichen Geschäft eingespannt, das er 1973 übernahm. Neben der Liebe zu seinem Handwerk pflegte er auch das edle Waidwerk. Hermann Völker ist Jäger, Verbandsrichter für Jagdhunde, geprüfter Schießsachverständiger und hielt fast 50 Jahre lang Jägerkurse ab. "Aber zuletzt hatte ich für all das keine Zeit mehr."Seine Frau Ingrid, gelernte Kindergärtnerin, ließ sich vom Jagdvirus infizieren. Sie meldete sich ohne Wissen ihres Mannes zur Jägerprüfung an, absolvierte sie 1976 erfolgreich und hatte 12 Jahre lang ein eigenes Jagdrevier gepachtet. "Ich wollte im Geschäft doch mitreden können."Das befindet sich seit 1920 im Anwesen Stadtmühlweg 17. Der "Fuchsbau", wie ihn Hermann Völker scherzhaft nennt, beherbergt in seinen verwinkelten Gängen und Räumen ein unglaubliches Sammelsurium an Werkzeugen, Jagdtrophäen, Eisenteilen, die für alles mögliche verwendet werden können und historischen Geräten. Denn vom Büchsenmachen lebt der Meister schon lange nicht mehr. Dazu ist die Konkurrenz durch die billigeren, maschinell hergestellten Waffen viel zu groß.Neben dem Verkauf von Jagd- und Sportwaffen sowie dem nötigen Zubehör sind bei seinen Kunden in erster Linie die Montage der Optik oder Reparaturen gefragt. Die Treffsicherheit der Waffen überprüft er dann in seinem eigenen unterirdischen Schießstand, den er 1981 in der Parksteiner Straße in Betrieb nahm."Für ein altes Gewehr gibt es keine fertigen Ersatzteile. Die muss ich selbst herstellen." Zum Beispiel sogenannte Federn. Für die nimmt Hermann Völker noch ein paar Mal im Jahr seine hauseigene Schmiede in Betrieb. "Die letzte komplette Schmiede in Weiden."Ein anderer Raum beherbergt die 80 bis 100 Jahre alte Poliermaschine, wieder ein anderer die Spindelpresse von 1870, die der 70-Jährige zum Prägen oder Stanzen benötigt. Handwerk, wie es heutzutage nur noch von wenigen gepflegt wird. Und auch in Weiden geht die Ära der Büchsenmacher demnächst zu Ende.