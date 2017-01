Als sie in den Bus einsteigen, wissen sie noch nicht, was passieren wird. Ein Herzinfarkt? Ein aufdringlicher Fahrgast? In einem besonderen Kurs lernen die Teilnehmer, wie sie sich in solchen Situationen richtig verhalten.

Unangenehmer Fahrgast

Vorsicht, Diebe

Man sieht Menschen nicht an, dass sie stehlen. Josef Prill, Bundespolizei

(plue) "Bitte alle einsteigen", weist Polizeioberkommissar Wilhelm Fritz die zehn Seminarteilnehmer vor dem Maria-Seltmann-Haus an. Die Senioren folgen und gehen in den Bus. Sie machen mit beim Kurs "Zivilcourage - Verhalten in Bus und Bahn". Nacheinander setzen sie sich.Mit ihnen fahren noch drei Sophie-Scholl-Realschülerinnen. Sie sind Schoolguards, sprich: Sie sind ausgebildet für das richtige Verhalten bei brenzligen Situationen auf dem Schulweg, in und um Busse und Bahn. Auch mit an Bord sind Bundespolizisten der Inspektionen Weiden und Waidhaus. Fritz zeigt zunächst auf schwarze, runde Kreise in der Decke des Busses. "Hier befinden sich Videokameras. Es wird alles überwacht." Was genau passieren wird, ahnen die Senioren allerdings noch nicht.Während der Fahrt sitzt eine Schülerin neben einem Mann mittleren Alters. Er beginnt die Minderjährige anzubaggern. Ihre Kameradin reagiert sofort: "Hey, Julia, möchtest du dich nicht neben mich setzen?" Julia steht auf und geht zu ihrer Freundin. Der Mann scheint sich ertappt zu fühlen, lässt locker. Fritz kommentiert das Geschehen: "Die junge Dame hat genau richtig gehandelt und ihrer Mitschülerin aus der Klemme geholfen."Dabei profitieren von so einem Verhalten nicht nur jüngere Leute. "Häufig fühlen sich ältere Menschen unsicher auf der Straße, im Bus oder im Zug", erklärt Franz Völkl von der Pressestelle der Bundespolizei Waidhaus. "Eigentlich ist Weiden eine sichere Stadt. Wir wollen den Menschen das Gefühl von Sicherheit wieder zurückgeben." Der Kurs ist Teil des Projekts "Sensiwen - Senioren Sicherheit Weiden". In diesem bayernweit einzigartigen Projekt in Kooperation mit dem Seltmann-Haus lernen Senioren den richtigen Umgang mit Gefahrensituationen. Der Bus- und Bahn-Kurs bildet den Abschluss der jüngsten "Sensiwen"-Reihe.Der Bus fährt weiter zum ZOB in der Innenstadt. Alle Seminarteilnehmer sollen aussteigen. Plötzlich die nächste brenzlige Situation. Ein Fahrgast fällt zu Boden. Ein Mädchen sprintet aus dem Bus und rennt zur Notfallsäule am ZOB. Sekunden später kommt sie zurück mit einem Defibrillator. Sie zieht dem Mann den Pullover hoch und legt ihm die Elektroden auf die Brust. Aus dem Gerät ertönt eine Frauenstimme und erklärt die genaue Funktionsweise. Wenig später kommt Markus Fischer, ein Rettungssanitäter vom Roten Kreuz und hilft.Er erklärt anschließend, wie die Säule funktioniert. Daran finden sich ein Defibrillator zum Herausnehmen und ein Notrufknopf. Letztgenannten sollte man in Notfällen im Zweifel unbedingt drücken. "Strafbar macht sich nur der, der nichts tut", warnt Fritz vor falscher Scheu. Per Knopfdruck wird Kontakt zu Experten hergestellt, die ermitteln, um welche Situation es sich handelt, und den Betroffenen, wenn nötig, an die Polizei weiterleiten. Andere Notfallsäulen sind unter anderem am Alten Rathaus, bei der Buchhandlung Rupprecht und am Neuen Rathaus zu finden.Die Teilnehmer steigen wieder in den Bus. Es geht weiter zum Bahnhof. Dort erklärt Kommissar Josef Prill von der Bundespolizei den Senioren den Bahnticketautomaten. "Das ist nicht immer ganz einfach." Er zeigt, wie man ein Bayernticket löst.Danach stellt sich Johann Miesbeck von der Pressestelle Waidhaus zur Verfügung. Gemeinsam fingiert er mit seinem Kollegen einen Taschendiebstahl. Mit offener Tasche geht er zum Automaten und tut so, als ob er ihn bedienen würde. Prill geht an ihm vorbei und nimmt fix die Geldbörse aus der Tasche. "Professionelle Banden bestehen meistens aus mehr Personen. Viele Menschen lassen ihre Taschen leichtsinnigerweise offen oder sogar im Bus beziehungsweise Zug stehen und gehen weg", erklärt Prill. "Man sieht Menschen nicht an, dass sie stehlen. Daher muss man auf sich selbst und seine Sachen aufpassen."