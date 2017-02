Schwimmen ist sein Hobby. Es brachte Dr. Günter Opel vor 24 Jahren zur Wasserwacht. Seither untersucht und betreut er Taucher und Rettungsschwimmer ehrenamtlich. "Wasserwacht-Arzt" des Kreises war er von 1993 bis 2009 und der Weidener Ortsgruppe von 1993 bis heute. Am Samstag feiert der Weidener Internist und Sportmediziner 70. Geburtstag.

Geboren wurde Opel in Erlangen. Mit sieben Jahren kam er nach Weiden, wo sein Vater das Schuhhaus Sauer (heute: Weiss) übernahm. Nach Studium in Erlangen und Ausbildung in Neustadt/WN und Weiden sowie 15 Monaten beim Grenzschutz, ließ sich Opel in Weiden nieder. "So lange die Gesundheit erlaubt", will er die Praxis betreiben.Der Internist hat zwei erwachsene Kinder und einen Enkel. Dass er an Kunst, Natur, Musik (von Klassik bis Jazz") und Sport ("besonders Skifahren"), interessiert ist, zeigt seine Mitgliedschaft in zahlreichen Vereinen: "Pro Libris", OWV, Bund Naturschutz, Förderkreis für Kammermusik, DJK, ADAC, SpVgg und SOS-Kinderdörfer. Außerdem ist Opel Mitglied im "Verein zur Entschleunigung der Zeit".