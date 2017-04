Rotation beim VfB Rothenstadt: Der Vorsitzende übernimmt das Amt des Kassiers. Die Schatzmeisterin wechselt in die Revision. Und ein Stadtrat wird der neue Mann an der Spitze.

Sanierungskonzept nötig

Gelungenes Jubiläum

Höhere Beiträge Die vom VfB beschlossene Beitragserhöhung ist ab sofort gültig: Bislang löhnten Schüler bis 14 Jahre 18 Euro, künftig werden ihnen 20 Euro abgezogen. Jugendliche von 14 bis 18 Jahren zahlen künftig 30 Euro, das sind 5 Euro mehr. Bei den Erwachsenen steigt der Beitrag von 40 auf 50 Euro. Der Familienbeitrag erlebt die höchste Anhebung von 65 auf 90 Euro. (kzr)

Vorstand und Ehrungen Dem neuen Vorsitzenden Markus Bäumler stehen weiterhin Karlheinz Aldermann als 2. Vorsitzender und Ludwig Kastl als 3. Vorsitzender zur Seite, wobei Kastl ankündigte, dass dies für ihn die letzte Amtszeit werde. Petra Lingl hört nach zehn Jahren als Kassiererin auf. Nachfolger wurde Robert Hagn. Die Protokolle schreibt weiterhin Josef Bäumler.



Als Beisitzer fungieren: Johannes Bayerl (neu), Petra Lingl (neu), Markus Mehlis, Hans Mirl, Herbert Prem, Rainer Rosenau und Katja Gradl (neu). Revisoren sind Petra Lingl und Günther Hofmann. Bestätigt wurden die Abteilungsleiter Karlheinz Aldermann (Fußball) Rainer Klein (AH-Mannschaft), Christian Schraml (Tennis), Hans Hiermaier (Ski und Fitness) und Josef Bäumler (Turnen). Neu gewählt wurde Sascha Klinka (Fußballjugend), der Johannes Bayerl ablöst.



Bei den Ehrungen wird die Urkunde für 60 Jahre Treue an Karl Bolz nachgereicht. 50 Jahre sind Franz Hauser, Josef Lingl, Hans Loew und Sigrun Scherer dabei. 40 Jahre sind Monika Bäumler, Martin Forster, Josef Kellner junior, Gisela Kopp, Walter Melch und Hans Riedl Mitglied. Für 25 Jahre erhielt Melanie Eiberweiser die Urkunde. (kzr)

Rothenstadt. (kzr) Markus Bäumler leitet nun den VfB Rothenstadt. Für ihn gibt es einiges zu tun, wie in der Jahreshauptversammlung deutlich wurde. Das Thema Finanzen beschäftigte die Mitglieder längere Zeit. Der bisherige Vorsitzende Robert Hagn hatte in seinem Rückblick darauf hingewiesen, dass die Stadt für Schulden des Vereins ein Sanierungskonzept verlange. Der Verein müsse nun zeigen, dass er daran arbeite. Seinem Vorschlag, deshalb die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen, stimmten die Mitglieder zu.Fraktionschef Roland Richter (SPD) berichtete, dass der Stadtrat über die Außenstände, die der Verein bei der Stadt Weiden habe, demnächst beraten werde. Es handle sich um offene Rechnungen über den Wasserbezug. Richter versicherte: "Wir werden den Verein nicht im Regen stehen lassen. Wir benötigen aber das Sanierungskonzept. " Ähnlich äußerte sich CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch. "Wir wünschen uns nicht, dass wir im 96. Jahr des Bestehens das finanzielle Problem des Vereins nicht lösen können. Es ist sehr viel guter Wille da, wenn der Verein mitmacht."Unter dem Punkt Wünsche und Anträge meldete sich auch Mitglied Hans Mirl zum Thema Finanzen zu Wort. Er bedauerte, dass es sich anhöre, als ob der VfB bankrott gehen würde. Das sei absolut nicht der Fall. Der Verein habe vor fünf Jahren die erhöhten Wasserrechnungen angezweifelt und gebeten, diese nachzuprüfen. Das sei noch nicht geschehen und somit sei der Betrag auch noch nicht ausgeglichen. "Wir wollen das überprüft haben." Die Stadt habe erklärt, dass ein Betrag von 9000 Euro offen stehe. "Jetzt hat der Verein die Initiative übernommen, das endlich abzuklären. Wir stehen nicht vor dem Bankrott." Schließlich gebe es ja noch Stundung, Ratenzahlung, Sponsoren oder Mitgliedsdarlehen. In der Rechnung seien auch Kosten für Wasserentnahmen enthalten, für die die Stadt verantwortlich zeichne, erklärte Mirl.In sportlicher Hinsicht zog Robert Hagn eine positive Bilanz. In allen Abteilungen laufe es sehr gut. Doch bei den Festen könnte die Unterstützung besser sein. Heuer werde das Sportplatzfest zum dritten Mal veranstaltet. Bei der Feier zum 95-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr habe alles vorzüglich geklappt.Nicht zufrieden zeigte sich Fußball-Abteilungsleiter Karlheinz Aldermann. Die 1. Mannschaft spiele in der A-Klasse in der Region Weiden-Ost im Mittelmaß, das 2. Team sei Letzter. "Wir können den Fußballern in dieser Klasse natürlich kein Geld zahlen. Ich traue der Mannschaft mehr zu als dieses Mittelmaß", sagte er. "Wir setzten viel Vertrauen in unsere Jugend." Überhaupt steht die Jugend im Verein hoch im Kurs. 155 Kinder und Jugendliche sind aktiv. "Der Verein hat alle Altersklassen besetzt. Viele Teams sind aufgestiegen. Wir machen viel für die Jugend, aber wir brauchen auch Unterstützung", sagte Johannes Bayerl. Er berichtete von Pokalturnieren, einem Hallenturnier, dem Zeltlager, Abschlussfeiern und dem Trainingslager.Die "Alten Herren" feierten 50-jähriges Bestehen und spendeten Bargeld an die Jugend. Hans Hiermaier erinnerte, dass heuer die Langlaufgruppe bestens präparierte Loipen vorfand. Die Tennisabteilung zählt 50 Aktive und meldete mit Damen und Herren zwei Mannschaften. Die Turnabteilung bietet Kinderturnen, Seniorengymnastik und Zumba für Erwachsene an.Ernst Werner vom BLSV bedauerte, dass viele Vereine häufig allein dastehen, wenn es um finanzielle Unterstützung gehe. Sie müssten sich aber auch umstellen. "Es ist gut, dass hier Zumba angeboten wird", lobte er den VfB Rothenstadt. Stadtverbandsvorsitzender Reinhard Meier stellte sich als neuer Partner vor. (Leute)