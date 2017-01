Der Fall ist bislang beispiellos in der Oberpfalz: Thomas Hahn, Kriminalhauptkommissar in Weiden, geht gerichtlich gegen seinen Dienstherrn vor. Der 47-Jährige klagt gegen das Polizeipräsidium Regensburg: zum einen wegen einer Stellenbesetzung, zum anderen wegen Fürsorgepflichtverletzung und Mobbing.

Fast 30 Jahre bei Polizei

"Casting" ohne Gewinner

Erste Klage abgewiesen

Ich bin Polizist geworden, weil ich an Recht, Gesetz und Fairness glaube. Kriminalhauptkommissar Thomas Hahn

Präsidium: Normales Verfahren Im "Auftrag der Behördenleitung" teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums auf NT-Nachfrage mit:



"Bei dem Auswahlverfahren zur Besetzung des Dienstpostens des ZEG-Leiters Weiden handelte es sich nicht um ein Einstellungsverfahren, sondern um ein polizeiinternes Verfahren, bei dem sich ausschließlich Polizeivollzugsbeamte der Bayerischen Polizei bewerben konnten. In solchen Fällen ist es nicht unüblich, dass Bewerber unter anderem dann nicht mehr zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden, wenn, wie hier, deren Eignung für den ausgeschriebenen Dienstposten, etwa durch vorherige dienstliche Tätigkeit in der Funktion, bereits bekannt ist.



Da es sich um eine Personalangelegenheit handelt, können wir aus Gründen des Datenschutzes nicht näher auf die Nichtberücksichtigung des Klägers eingehen. Allerdings weisen wir im Hinblick auf den erwähnten Anruf darauf hin, dass die Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels gegen eine Stellenbesetzung nicht selten Gegenstand der zwischen dem Sachbearbeiter und Bewerbern geführten Gespräche ist. Darüber hinaus werden seitens der Behördenleitung keine weiteren Erklärungen zu Personalfragen abgegeben."

Hahn hatte sich 2015 als Leiter der Zivilen Einsatzgruppe (ZEG) in Weiden beworben. Trotz bester Berurteilung unter allen 22 Bewerbern ging der Posten an einen jüngeren Kollegen, der nicht einmal am Auswahlgespräch teilgenommen hatte. Als Hahn laut über eine Klage nachdachte, sei ein "Drohanruf" der Personalabteilung erfolgt, sagt Anwalt Rouven Colbatz: Sollte der Kommissar klagen, bekäme er beruflich keinen Fuß mehr auf den Boden. Der Jurist ist irritiert, "wie das Präsidium mit einem loyalen, engagierten und wirklich guten Beamten umgeht". Die handelnden Personen in Regensburg sollen die gleichen sein wie im Fall der Zwangsabordnung des Vohenstraußer Inspektionsleiters.Wie Martin Zehent ist Hahn ein "150-prozentiger" Polizeibeamter. Er ist seit 1988 bei der Polizei, seit zehn Jahren Drogenfahnder im gehobenen Dienst im Kommissariat K 4 (Rauschgift). Seit Oktober 2016 arbeitet der 47-Jährige nicht mehr in Weiden. Er ist - am Ende auf eigenes Bestreben hin - für ein Jahr als Klassenleiter zum Spitzensport bei der Bereitschaftspolizei Dachau abgeordnet.Hahn gilt als hartnäckiger Ermittler. Zuletzt hatte er die Fentanyl-Affäre aufgedeckt. Der Spitzensportler (ehemaliger deutscher Meister und amtierender Sieger der bayerischen Polizeimeisterschaften über 5000 Meter) arbeitete stets unter großem persönlichen Einsatz. Vielleicht zu viel. 2013 kam es zum Burnout. Nach der Reha schrieb ihn der Amtsarzt gesund: "Der Beamte kann wie zuletzt oder vergleichbar im Polizeidienst verwendet werden." Aber der Arzt riet zum Wechsel der Tätigkeit: Hahn sei von dauerhaftem Schichtdienst freizustellen. Einsatzbezogene Nachtdienste seien möglich.Der Altenstädter Familienvater machte sich berechtigte Hoffnung auf eine neue Stelle für Behördliches Gesundheitsmanagement (BGM) im Präsidium. Er ist oberpfalzweit einziger vom Ministerium ernannter Gesundheitstrainer, hatte in einer BGM-Steuerungsgruppe mitgewirkt. In einer BGM-Sitzung im Juli 2015 verkündete der Personalchef überraschend die Besetzung mit einer Teilzeit-Sozialpädagogin. Hahn brachte noch im gleichen Meeting seine Bewerbung auf die ZEG-Leitung vor. Flexibler Dienst und das Fehlen von umfangreichen Sachbearbeitungen würden seinem Krankheitsbild sehr entgegenkommen. "Überraschend aggressiv" sei ihm gesagt worden: "Diese Stelle bekommen Sie nicht."22 Kandidaten hatten sich beworben. Zum Auswahlgespräch in Weiden vor einer eigens gebildeten Kommission traten alle Bewerber an - bis auf zwei, darunter der Mann, der den Posten am Ende bekam. Das Präsidium bestreitet das nicht. Man habe den Mann eben gekannt, er arbeitete schon bei dieser Dienststelle.Als Hahn protestierte, wurde ein ganzer Strauß an Ablehnungsgründen angeführt. Er sei mit 46 Jahren zu alt für das gewünschte Altersgefüge bis 45. Dass der Amberger ZEG-Leiter gleichaltrig ist, half nicht. Hahn sei nicht "nachtdiensttauglich", was laut amtsärztlichem Gutachten gar nicht so ist. In einer Mail schreibt das Präsidium, dass er "leistungsmäßig" hinter den anderen Bewerbern lag. Dabei hatte Hahn die beste Berurteilung aller. Bei Gleichheit ist Schwerbehinderten der Vorrang zu geben, argumentiert Hahn, der als 50 Prozent schwerbehindert eingestuft ist.Am Ende hieß es noch, dass in seiner Beurteilung der Eintrag bei "Führungseignung" fehle. Hahn hatte nur Punkte bei "Führungspotenzial". Wie sich herausstellte, war seinem Beurteiler ein Formfehler unterlaufen. Der Vorgesetzte legte in Regensburg sofort eine Liste mit allen Beamten vor, bei dem dies passiert war. Bei allen trug der Präsident rückwirkend den Vermerk nach. Bei Hahn nicht.Dafür schickte Regensburg den 47-Jährigen überraschend erneut zum Amtsarzt, diesmal nach München. Die Psychologin hörte sich an, wie er unter den Vorkommnissen nach den fehlgeschlagenen Bewerbungen litt. Am Ende forderte sie seine Waffe ein, sie handle auf Betreiben des Präsidiums. Im Gutachten schreibt sie: Zwar hätten sich keine Hinweise auf Suizidalität oder eine Fremdgefährdung ergeben, aber "eine Verschlechterung der Symptomatik kann auch nicht ausgeschlossen werden". Hahn war damals nach wie vor im Drogendezernat im vollen Einsatz. Die Kollegen waren entsetzt.Eine weitere Bewerbung Hahns scheiterte. Mit seiner Frau hatte er einen Wechsel nach Oberbayern erwogen und sich fürs Fortbildungsinstitut der Polizei nach Ainring beworben. Als Hahn nach dreieinhalb Wochen seine Pistole wiederbekam, war die Stelle vergeben. Der Altenstädter bewarb sich schließlich nach Dachau, wo er vorerst bis Oktober Spitzensportler unterrichtet, die eine Ausbildung zum Polizeibeamten machen. "Ich habe eine tolle Klasse", sagt Hahn. "Aber das hier ist meine Heimat, meine Familie, meine Freunde."Letzte Woche wies das Verwaltungsgericht Regensburg die Klage wegen der Postenbesetzung ab. Auch weil Vertreter des Präsidiums spontan eine Stelle bei der Verfügungsgruppe der Polizeiinspektion Weiden anboten. Das ist verwunderlich: Dort gibt es keine freie Stelle und außer dem (besetzten) Chefposten keinen gehobenen Dienst. Der ZEG-Leiter war beigeladen, aber krankgeschrieben. Die zweite Klage auf Schadenersatz wegen Verletzung der Fürsorgepflicht und Mobbing will Hahn zu Ende bringen. "Ich bin Polizist geworden, weil ich an Recht, Gesetz und Fairness glaube."