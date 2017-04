Ein "Hingucker" ist er auf jeden Fall: In den nächsten sieben Jahren rollt ein "Image-Truck" über die Straßen, der - unter anderem! - für die Max-Reger-Stadt wirbt. Der Schriftzug Weiden prangt auf der rot-grünen linken Seite des 16 Meter langen Fahrzeugs. Auf der rechten wirbt das Gefährt derweil in ähnlich plakativer Weise für Amberg.

Der 680-PS-Truck, ein rund 350 000 Euro teurer DAF XF, übernimmt im Auftrag einer Spedition aus dem oberfränkischen Eggolsheim Blumentransporte aus Holland. Eine Reihe von Unternehmen finanziert ihn mit, zu den Unterstützern zählt auch Oberpfalz-Medien. Präsentiert wird der Weiden-Amberg-Brummi am 23. April ganz groß in der Nachbarstadt. Beim verkaufsoffenen Sonntag an der Vils ist der halbe Marktplatz dafür reserviert. Denn mit dem Event geht ein Städtewettkampf zwischen Amberg und Weiden nach dem Muster von "Wetten dass ..?" einher.