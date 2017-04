Geschichten schenken, in fremde Welten eintauchen, Sprache fördern. Am Welttag des Buches am 23. April feiern Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken und Schulen literarische Werke - in Weiden dauern die Aktionen noch etwas länger.

Mehrere tausend Bücher

Zwei Prozent lesen aktiv

Nicole Häusler hebt einen schweren Karton in das Postauto. Vorsichtig schneidet sie die Verpackung auf, nimmt das Buch "Ich schenke dir eine Geschichte" heraus. Die 30-jährige Postbotin hat an diesem Tag eine besondere Aufgabe. Anlässlich des Welttags des Buches verteilt sie 20 Bücher - von Thriller, historischen Romanen, Fantasy bis Liebesgeschichten - an Kunden, von denen sie weiß, dass sie gerne lesen.Zum ersten Mal beteiligte sich die Deutsche Post in Weiden an dieser Aktion. "Zusteller verteilen bundesweit Bücher an überraschte Kunden. Wir wollen damit Lesefreude vermitteln. Leider nimmt die Zahl der Literaturbegeisterten immer mehr ab, Jugendliche konzentrieren sich eher auf elektronische Unterhaltung", erklärt Mitarbeiter Peter Graf.Lange macht sich Häusler Gedanken, an wen sie die Bücher verteilen soll. "Ich möchte damit glücklich machen und jemanden erwischen, der wirklich Spaß am Lesen hat." Nervös klingelt sie an der ersten Tür. "Ich kann schwer einschätzen, wie die Leute darauf reagieren." Ein letzter Blick auf den Flyer, auf den die Ziele der Aktion zusammengefasst sind, dann öffnet Carmen Pröls die Tür. Sie ist überrascht, freut sich über das unerwartete Geschenk."Ich lese wahnsinnig gern. Die Aktion ist toll, denn vor allem viele Kinder können nicht mehr richtig lesen." Sie selbst hat drei Kinder - 6, 16 und 20 Jahre. "Die Mittlere fängt langsam wieder an zu lesen." Für Angela Zimmerer hat Häusler das Buch "Die Spuren meiner Mutter" ausgewählt. "Das ist genau das richtige", freut sich Zimmerer. Sie bevorzugt Schicksalsromane, "etwas für die Seele, das am Ende gut ausgeht". Auch Evi Kick ist überrascht, als sie Häusler die Tür öffnet. Vom Welttag des Buches habe sie gehört und unterstützt die Aktion. "Bücher sind etwas wertvolles. Ich lese gern, am liebsten Thriller."Richtig liegt die Postbotin auch bei Karl Lippe. Er besitzt tausende Bücher und verbringt täglich mehrere Stunden damit, darin zu schmökern. Gerne greift er zu englischer Literatur, "damit bessere ich meine Sprachkenntnisse auf." Auf dem Weg zu den nächsten "Glücklichen", wie Häusler sie nennt, erzählt sie, dass sie eher seltener zu Büchern greift. "Fantasy mag ich gar nicht, alles andere schon eher." Oft fehle einfach die Zeit, sich in ein Buch zu vertiefen. Das ist bei der nächsten Familie anders. Elfriede und Franz Koller sind vor fünf Jahren nach Weiden gezogen und sind leidenschaftliche Leser.Vor allem Elfriede Koller habeeinen besonderen Bezug zu Büchern. "Damals habe ich von meinen Eltern ein Buch zu Weihnachten bekommen, das musste das ganze Jahr reichen. Nach kürzester Zeit hatte ich es ausgelesen. Meine Mutter wollte nicht, dass ich mich in einer Bibliothek anmelde. Deshalb habe ich es heimlich gemacht. Ich wollte lesen."Noch 16 weitere Male hält Häusler, um Bücher zu verschenken. Auch im Kindergarten St. Wolfgang in Rothenstadt macht sie Halt. "Ich denke, dass das Jugendbuch dort genau richtig ist." Eine Überraschung, über die sich Kindergartenleiterin Gabi Bösl-Mrazek sehr freut. "Wir legen großen Wert auf Leseförderung. Deshalb haben wir Lesepaten, die den Kleinen einmal pro Woche vorlesen."Kinder für Lesen zu begeistern ist auch das Ziel der Buchhandlungen Stangl und Taubald sowie Rupprecht in Weiden und Vohenstrauß. Sie überreichten 5. Klassen Bücher und luden Schüler in ihre Geschäfte ein. "Bei einer Führung zeigen wir, wie unterschiedlich Literatur sein kann", betont Martin Keck von der Buchhandlung Stangl und Taubald. Eine wichtige Aktion, denn das Interesse von Kindern an Büchern nehme immer mehr ab, bedauert er."Vor allem die Digitalisierung verschlimmert das Problem. Nur zwei Prozent der Bevölkerung liest aktiv. Alle anderen greifen nur ab und zu oder gar nicht zu einem Buch." Auch Sabine Guhl, Leiterin der Regionalbibliothek führt Schulgruppen durch die Einrichtung. "Oft kommen sie direkt nach den Büchereien. Dann haben die Kleinen das ganze Paket an einem Tag."