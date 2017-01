24 Ärzte aus Weiden und Umgebung werden beschuldigt, einer Weidenerin (56) zu Unrecht 183 Rezepte für insgesamt rund 2400 Fentanylpflaster ausgestellt und damit gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Die mutmaßliche Dealerin hatte in den Praxen ärztliche Befunde ihres krebskranken Sohnes vorgelegt. Die 56-Jährige befindet sich in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft hat gegen sie Anklage wegen Handels mit Betäubungsmitteln erhoben. Parallel laufen Ermittlungsverfahren gegen die getäuschten Mediziner.

Vier Drogentote

Krankenkasse merkt nichts

Die Schmerzpflaster soll die Frau an Drogenabhängige in der Szene weiterverkauft haben. Oberstaatsanwalt Rainer Lehner spricht von einer "Großlieferantin für Fentanyl". Nach NT-Informationen holte sie sich innerhalb von vier Jahren 2400 Pflaster in den Apotheken ab. Dem kranken Sohn war von einer Palliativmedizinerin alle drei Tage ein Pflaster verordnet worden. Hochgerechnet wären für den Sohn damit 500 Pflaster nötig gewesen. Den Rest soll die Weidenerin zerstückelt und im Drogenmilieu vertickt haben.Suchtkranke kauen die Pflaster oder kochen sie aus und spritzen sich das Opioid. Das Spritzen gilt als gefährlich, weil die richtige Dosis schwer eingeschätzt werden kann. Im Januar und März 2016 gab es mindestens vier Drogentote in Weiden und Altenstadt/WN, bei deren Tod jeweils Fentanyl eine Rolle spielte. "Ob das von ihr ist, wissen wir nicht", sagte Landgerichtspräsident Walter Leupold im Rahmen des Prozesses wegen versuchten Totschlags am Montag.Einen entscheidenden Hinweis auf die Fentanyl-Affäre gab im Sommer 2016 der 32-jährige Angeklagte des Axtstiel-Verfahrens. Er war vier Jahre mit einer der Drogentoten liiert. Die 41-jährige Frau war im Januar 2016 tot in ihrer Wohnung in der Hutergasse gefunden worden. Bei einer Vernehmung in der Justizvollzugsanstalt machte der 32-Jährige gegenüber einem Kommissar seinem Ärger Luft: "Ich finde es eine Sauerei, dass jemand Pflaster weiterverkauft, obwohl er weiß, dass an dem Zeug schon welche gestorben sind." Er nannte den Vornamen der jetzt Inhaftierten, die mit einer Telefonüberwachung überführt wurde.Die 24 beschuldigten Ärzte, fast alle aus Weiden, hatten nach Auskunft der Staatsanwaltschaft den krebskranken Patienten zum Teil nie gesehen. Betroffen sind Allgemeinmediziner und Internisten. Sie vertrauten den Befunden, welche die Mutter vorlegte. Manche hatten Vertretungsdienst. Die Mutter soll es sehr brisant gemacht haben, teils unter Tränen: Der schwerst kranke Sohn, der mehrere Chemotherapien hinter sich hat, leide stark. Ein Arztbesuch sei nicht zumutbar. Für das Verschreiben von Medikamenten, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, ist eigentlich eine Untersuchung vorgesehen. Etliche Ärzte werden inzwischen anwaltlich vertreten. Sie fürchten berufsrechtliche Konsequenzen.Hinterfragenswert ist die Rolle der Krankenkasse, der nicht auffiel, dass für einen einzigen Patienten so viele Schmerzpflaster für insgesamt 170 000 Euro ausgegeben wurden. Die Staatsanwaltschaft hat gegen die 56-Jährige Anklage zum Landgericht Weiden erhoben, das Gericht entscheidet in den nächsten Wochen, ob die Anklage zugelassen wird.