Bürgermeister Lothar Höher ist direkt ein wenig neidisch auf die Buben und Mädchen vom Rehbühl: In dem "sensationellen" Haus für Kinder St. Elisabeth würde er auch gerne spielen.

"Ich bin da, und ich darf leben", singen die Kinder zur Begrüßung von Weihbischof Reinhard Pappenberger. Er ist am Freitagnachmittag gekommen, um für das "Haus zum Spielen und zum Lernen" mit Krippe, Kindergarten und Hort Gottes Segen zu erbitten. Die Kleine Viktoria erfreut ihn mit einem bunten Blumenstrauß.Pfarrer Peter Brolich und Kindergartenleiterin Elisabeth Melzner haben ein Programm zusammengestellt, das ganz auf die Hauptpersonen abgestimmt ist. "Willkommen alle Groß und Klein, ein Freudentag soll heute sein", zeigen sie mit einem gelungenen Rap inbrünstig ihre Begeisterung über das neue Domizil. Der Pfarrer freut sich, dass so viele Gäste mitfeiern: Eltern, Handwerker, Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung, die Chefinnen der anderen Weidener Kindergärten.Und natürlich der Weihbischof. Pappenberger betet für die Kinder, die hier ein- und ausgehen, und segnet alle Räume des 3,5-Millionen-Euro-Projekts. Auch Architekt Hans Kneidl ist stolz, "dass hier kein Allerweltskinderhaus entstanden ist". Die Lage in der gewachsenen Struktur des Rehbühls habe es erforderlich gemacht, ein Gebäude zu entwickeln, das sich einfüge, aber selbstbewusst, als modernes Haus, in dem sich die Kinder bewegen und kreativ entfalten könnten.Die Kleinen hätten den ganzen Tag Blickkontakt nach draußen zur Natur und zum Spielbereich, erklärt der Planer. Die Gruppenräume mit ihren Spielzonen öffneten sich mit den vorgelagerten Terrassen zum Garten. Durch die besondere bauliche Umsetzung sollten die Kinder in ihrer Kreativität in Spiel, Bewegung und Kommunikation gefördert werden. An Pfarrer Brolich und Kindergartenleiterin Melzner überreicht Kneidl symbolisch den Schlüssel.Bürgermeister Höher würdigt die Rolle der Kirche in Weiden, angefangen für die Kleinsten bis hin zu den Senioren, und betont das außerordentliche Engagement Pfarrer Brolichs. Der Neubau ermögliche die bestmögliche Erziehung. Mit einem Tanz aus Ghana als Zeichen für die Offenheit und Toleranz der Einrichtung mit 173 Kindern in 7 Gruppen endet die fröhliche Feier. Während sich die Kinder ein Eis abholen, tauschen sich die rund 90 geladenen Gäste beim Stehempfang aus.