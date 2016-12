"Stellen Sie sich vor, es ist Weihnachten, und niemand geht hin." Ein Gedankenspiel, zu dem Stadtdekan Johannes Lukas in der Predigt auffordert. Die Wirklichkeit sieht natürlich ganz anders aus: Die Gläubigen strömen wieder in die Gotteshäuser.

Angriff auf den Frieden Stadtdekan Johannes Lukas ging in der Weihnachtspredigt auch auf den Terroranschlag von Berlin ein: "Das war ein Angriff auf den Frieden, den wir mit Weihnachten verbinden." Ganz im Gegensatz zur Verkündigung des Engels im Evangelium, der Gott in der Höhe verherrliche und den Frieden auf Erden bei den Menschen. "Ist Friede nur Abwesenheit von Krieg und Gewalt?" Nein, Frieden sei mehr. Es beginne damit, den anderen in seiner Andersartigkeit zu akzeptieren oder zumindest so stehen zu lassen. "Friede beginnt also im Inneren." Aber da müsse man als erstes mit sich selber im Reinen sei. (uz)

"Stellen Sie sich vor, es ist Weihnachten und kein Tannenbaum steht, keine Krippe ist geschmückt, die Kirchen sind leer, keine Gottesdienste in der Nacht. Weihnachten ist trotzdem!" Wie Dekan Lukas in seiner Weihnachtspredigt in St. Konrad betont, sei Weihnachten nämlich kein Gedenktag, der irgendwann in Vergessenheit gerät. Weihnachten aber, "das passiert was." Gott komme in die Welt, ganz unabhängig davon, ob sich die Menschen darauf vorbereiteten oder nicht. "Wir können nicht einmal was dafür." Und: Verdient hätten wir's nicht."Wir können die Ankunft Gottes eigentlich nur voller Dankbarkeit feiern", sagt der Geistliche in der vollbesetzten Kirche. "Stell dir vor, es ist Weihnachten und niemand geht hin. Dann kommt Weihnachten zu dir. Gott kommt nämlich trotzdem." Lukas erinnert an ein "Fest des Friedens und der Stille nach einer manchmal hektischen Vorbereitungszeit in einer an sich rastlosen Zeit."Mit Geburt Christi habe der Friede begonnen, er sei aber noch nicht vollendet, erklärt der Geistliche. Nicht Gewalt und Macht würden sich durchsetzen, sondern Gewaltlosigkeit." Dies habe die Geschichte bewiesen. Die Weihnachtsbotschaft ermuntere dazu, "jeden Tag im Kleinen zu beginnen". Musikalisch begleitet den Gottesdienst das Orchester und der Chor von St. Konrad unter Leitung von Erika Sauer.In den anderen katholischen Pfarreien wird die Geburt Jesu ebenfalls gefeiert. So auch in Herz Jesu, wo der Evangelist Lukas - dargestellt von einem Ministranten - den Gläubigen das Geheimnis der Heiligen Nacht schildert.