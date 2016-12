Schwandorf. (rhi) Die "Weihnachtsbescherung" der CSU-Stadtratsfraktion in der "Schwandorfer Tafel" hat Tradition. Sprecher Andreas Wopperer (Vierter von links) holte sich den Globus-Markt als Partner ins Boot. Mit Geschäftsführer Reiner Debernitz (rechts) überreichte er am Freitag 300 Lebensmittelpakete im Wert von jeweils 7 Euro an Mitbürger mit Unterstützungsbedarf.