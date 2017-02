Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Über 65 000 Neuerkrankungen gibt es pro Jahr. Wird die Krankheit frühzeitig entdeckt, sind die Heilungschancen hoch. Doch seit zwei Jahren nutzen weniger Frauen in der Nordoberpfalz das Angebot zur Brustkrebs-Früherkennung.

Zwischen 50 und 69 Jahren

Hohe Anforderungen

Geringe Strahlenbelastung

Seit zehn Jahren existiert die Einrichtung zum Mammographie-Screening im Bahnhofsgebäude in Weiden. Programmverantwortlicher dafür ist der Radiologe Dr. Thomas Ullein aus Bayreuth. Bis vor einem Vierteljahr wurde er noch von seinem Kollegen Dr. Peter Hausser unterstützt, der nun aus Altersgründen ausgeschieden ist.Die von Dr. Ullein betreute Screening-Einheit 3 ist zuständig für die nördliche Oberpfalz und das östliche Oberfranken und damit für rund 100 000 Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren, die alle zwei Jahre Anspruch auf eine kostenlose, zertifizierte Brustkrebsfrüherkennung haben. Etwa die Hälfe davon hat dieses Angebot früher genutzt. "Seit zwei Jahren sind die Zahlen noch etwas weiter zurückgegangen", bedauert der Radiologe. Er führt diesen Rückgang unter anderem darauf zurück, dass die Betroffenen in den Anschreiben verstärkt über Vorteile, aber auch Risiken von Mammographie-Screening aufgeklärt werden. "Das ist wie bei einem Arzneimittel. Wenn man den Beipackzettel liest, sind da auch viele Risiken aufgelistet."Für ihn steht jedoch außer Frage, dass die Vorteile die Risiken bei weitem überwiegen. Deswegen hätten andere europäische Länder teilweise schon vor über 30 Jahren entsprechende Leitlinien eingeführt. In Bayern sei das Mammographie-Screening im Jahr 2000 gestartet worden, im gesamten Bundesgebiet 2006. In den neuen Bundesländern machen die Frauen zwischen 50 und 69 Jahren übrigens besonders stark Gebrauch von diesem Früherkennungsangebot. "Dort liegt die Teilnahmerate bei 80 Prozent", sagt Dr. Ullein. "Die Frauen in den neuen Bundesländern haben damit eine bessere Überlebensrate bei Brustkrebs."Immerhin: Die Heilungsaussichten liegen bei einem frühzeitig erkannten Brustkrebs bei gut 95 Prozent. "Bei Frauen, die einen Knoten ertasten, betragen die Heilungschancen rund 75 Prozent", sagt Dr. Ullein. Das ist deutlich niedriger. Er gibt zu bedenken: Laut Statistik erkrankt etwa jede achte Frau in Deutschland an Brustkrebs. Als Prüfgröße für eine hohe Sensitivität zum Nachweis von Brustkrebs gilt nach seinen Worten: "Wenn ich pro 1000 Untersuchungen nicht mindestens sechs Betroffene entdecke, bin ich zu schlecht." Die Zahlen werden in jeder Screening-Einheit statistisch erfasst. "Nach einem Jahr weiß man, ob ein Mitarbeiter der Screening-Einheit gut ist. Ist das nicht der Fall, fliegt er raus."Überhaupt: Hohe Schulungsanforderungen und Fallzahlen garantieren laut Dr. Ullein hohe Qualität. "Ein normaler Radiologe hat einfachere Prüfungsanforderungen als Screening-Ärzte." Auch für die Medizinisch-Technischen Radiologieassistentinnen - sie führen in der Regel die Erstuntersuchung durch - sind regelmäßige Schulungen vorgeschrieben. Dazu kommt, dass Fachärzte, die mit diesem Screening-Programm beauftragt werden, mindestens 5000 Mammographien im Jahr nachweisen müssen. "Das schaffen nur ganz große Praxen."Die in Weiden gefertigten Aufnahmen werden von mindestens zwei Experten unabhängig voneinander befundet. Neben Dr. Ullein sind dafür vier Radiologen aus seiner Praxis sowie Dr. Wolfgang Ries, Leiter der Belegabteilung für Gynäkologie in Waldsassen, zuständig. "Wenn die beiden Experten sich nicht einig sind, wird der Fall in der Gruppenkonferenz noch einmal von allen besprochen. Um die 50 Fälle sind das jeden Donnerstag."Ist ein Befund auffällig, wird die Patientin in der Woche darauf zu einer Zusatzuntersuchung oder Biopsie eingeladen. Erhärtet sich der Verdacht, wird das Ergebnis sechs Tage später noch einmal mit den Kollegen aus den Brustzentren besprochen, "auch am Klinikum Weiden". Einige Tage später folgt das Gespräch mit der Patientin. "Zwischen den einzelnen Schritten liegt meist eine Woche." Ist tatsächlich eine Brustoperation nötig, muss die Patientin meist 4 bis 5 Tage im Krankenhaus bleiben. Neben den hohen Heilungschancen bei frühzeitiger Erkennung, hebt der Radiologe einen weiteren Aspekt hervor: "Heutzutage kann fast immer brust-erhaltend operiert werden.""Früher gab es tatsächlich viele unnötige Operationen", gesteht der Arzt ein. Doch das liege Jahre zurück. "Heutzutage ist das ganz, ganz selten. Die Zahl liegt unter einem Prozent." Entwarnung gibt der Radiologe auch in punkto Strahlenbelastung, wenn es nicht um Kinder oder Jugendliche geht. Dank modernster Ausstattung der Screening-Einheiten sei die Strahlendosis ausgesprochen gering. "Eine Mammographie entspricht der gesundheitlichen Belastung von drei Zigaretten im Jahr oder von drei Tagen Feinstaub in der Großstadt." Klingt völlig harmlos. Trotzdem: Die Entscheidung muss letztlich jede Frau für sich treffen. Der Radiologe kann nur Empfehlungen geben.