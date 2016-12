Nicht nur Maria und Josef machten sich an Weihnachten auf Herbergssuche. Auch viele Reisende brauchen in der Region über die Feiertage ein Quartier. Wer sind sie?

Die Übernachtungszahlen über die Feiertage sind im Vergleich zum restlichen Jahr natürlich niedriger. Geöffnet haben die meisten Hotels in der Stadt trotzdem. Einer der Gründe: "Wir haben zu Weihnachten unsere Stammgäste, die jedes Jahr kommen", erzählt Susanne Popp vom Hotel "Weile". Das seien um die 15 Leute - darunter auch Familien. "Sie besuchen ihre Angehörigen in Weiden und übernachten währenddessen bei uns."Ähnlich ist es bei Markus Linsmeier vom Hotel "Post". "Über Weihnachten ist nicht viel los." Zu Gast sind vor allem Privatleute, die in Weiden jemanden besuchen. Manche blieben länger, andere nur ein bis zwei Nächte. Linsmeier hat aber auch schon Geschäftsleute erlebt, die die Weihnachtsfeiertage im Hotel verbracht haben.Der "Parksteiner Hof" in Parkstein ist zwischen 24. und 26. Dezember ebenfalls sehr leer. "Im Restaurant können wir uns über die Feiertage aber nicht beschweren, da haben wir genügend Gäste", erklärt Monika Zetzl. Übernachten würden nur wenige, meist seien sie auf Verwandtenbesuch.Im Hotel "Admira" hingegen sieht es etwas anders aus. "Wir sind ein Business-Hotel, und Geschäftsleute sind über die Feiertage weniger unterwegs", erläutert Birgit Schelter, Vertreterin der Geschäftsleitung im "Admira". Trotzdem habe das Hotel Ende Dezember meist ganz spezielle Gäste: "Die Künstler, die in der Max-Reger-Halle auftreten, übernachten häufig bei uns.". Die "Paldauer" zum Beispiel sind seit vielen Jahren zu Gast. Vergangenes Jahr waren auch die Akteure des "Chiemgauer Volkstheaters" da. Zwischen Musikern und Schauspielern tummeln sich aber auch im Hotel "Admira" zu Weihnachten ganz normale Besucher: "Vor allem junge oder ältere Leute, die ihre Familien besuchen."Das "Klassik-Hotel am Tor" hat hingegen geschlossen. Da dort vor allem Geschäftsleute absteigen, rentiert sich der Betrieb über die Feiertage nicht. Auch das Hotel "Zur Heimat" bleibt "dunkel", wie Angelika Heining betont. "Ich habe diese zwei Wochen in allen Reservierungssystemen geblockt." Sie bekomme aber auch kaum Anfragen, ob es für diesen Zeitraum freie Betten gibt. "Wir brauchen Zeit für uns", erklärt sie. Gerade in der Adventszeit sei mit den Weihnachtsfeiern im Gastgewerbe viel los. "Wir haben jeden Tag Stress." Die Zeit zwischen 22. Dezember und 8. Januar nutzten Inhaber und Mitarbeiter zur Erholung mit ihren Familien. Aus gutem Grund: "Alle Frauen im Betrieb haben Kinder."