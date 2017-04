Jedes Jahr aufs Neue verstecken die Deutschen fleißig Ostereier und Geschenke. Viele Gärten und Häuser sind zudem schon prächtig dekoriert. Doch wie wirkt der Glanz Osterns auf Flüchtlinge?

Gegenseitig akzeptieren

Die Menschen in Deutschland respektieren uns und unsere Religion. Wir müssen das andersrum genauso machen. Murtaza Rokai

Abdul-Ezam Mohammadi lebt im Container-Komplex im Camp Pitman. Der junge Afghane ist seit knapp zwei Jahren in Deutschland und feiert dieses Jahr schon sein zweites Ostern. Das Färben der Eier und deren Suche im Garten kommt dabei nicht zu kurz, auch wenn es bei ihm keine Ostergeschenke gibt. Macht er das aus religiösen Gründen? Nein. "Ich möchte die deutsche Kultur und Religion respektieren. Deshalb feiere ich mit und wünsche auch allen Frohe Ostern", erklärt Abdul-Ezam seine Beweggründe. Außerdem werde in Afghanistan ein ähnliches Fest gefeiert - das Neujahrsfest "Nouruz". Für ihn sei das aber eher ein traditionelles Kulturfest als religionsbezogen. Trotzdem hat der 18-Jährige dazu auch schon in seiner Heimat Eier bunt bemalt. Üppiges Essen darf ebenfalls nicht fehlen.Mohammadis Kumpel Murtaza Rokai sieht das ähnlich. Ostern bedeutet ihm persönlich nichts. Doch er weiß, wie wichtig die Feiertage vielen anderen Menschen sind. Deshalb hält er sich ebenfalls an Regeln wie beispielsweise das Tanzverbot am Karfreitag. "Die Menschen in Deutschland akzeptieren uns und unsere Religion. Wir müssen das andersrum genauso machen", betont Murtaza.Dann ist da noch Nosa Owen. In seinem Herkunftsland Nigeria liebte Owen das Osterfest. "Ich feiere dieses Fest sehr gerne", sagt er. Doch in Deutschland sei das für ihn anders. Er würde zwar gerne Ostern feiern, weiß aber nicht wirklich, wo. In der Flüchtlingsunterkunft gibt es nämlich in der Regel kein Osterfest, da viele Flüchtlinge das von zu Hause nicht gewohnt seien, erklärt Asylberaterin Juliane Wudtke. Allerdings seien die ehrenamtlichen Mitarbeiter sehr engagiert und hätten vergangenes Jahr gemeinsam mit den Flüchtlingen gefeiert.