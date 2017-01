So zynisch es klingt: An tägliche Erdstöße sind die Bürger von Macerata inzwischen fast gewöhnt. Einerseits. Andererseits leben sie seit Sommer Nacht für Nacht mit der Angst, dass es wieder mit Stärke 6 oder 7 rumpelt und es nur noch heißt: Schnell raus hier. Wer ruhig schlafen will, hat's in den Marken zurzeit schwer. Den italienischen Alptraum machen dieser Tage Schneemassen perfekt.

Am Mittwochvormittag war es wieder so weit. Vier Erdstöße über Stärke 5 trieben zwischen 10.25 und 14.30 Uhr die Menschen mit hastig zusammengepackten Taschen auf die Straßen. Die Behörden ordneten die Schließung von Schulen und der Universität an. Unterricht soll es erst wieder am Montag geben. Nach NT-Informationen sind derzeit keine Weidener Schulklassen in der Partnerstadt. Viele auswärtige Studenten haben Macerata verlassen - falls sie konnten: Für einen Regionalzug ging es nach dem erneuten Beben nicht mehr weiter. 60 Fahrgäste mussten auf freier Strecke aus den Waggons geholt und mit Bussen weitertransportiert werden. Viele Geschäfte in der Innenstadt schlossen.Der Präsident der Region Marken, Luca Ceriscioli, spricht in der Lokalzeitung "Il Resto del Carlino" unverhohlen von "einer Katastrophe". Meterhoher Schnee und Erdbeben haben das Lawinenrisiko an den Straßen der Provinz Macerata mächtig erhöht. Tausende Familien leiden unter Stromausfall. Ceriscioli hat Nachbarregionen in Norditalien gebeten, mit Winterdienstfahrzeugen und Turbinen auszuhelfen. Auch das Militär packt mit an, um der Situation Herr zu werden.Nächstes Problem: Der viele Schnee verhindert, gefährliche Risse nach den jüngsten Erschütterungen zu erkennen.