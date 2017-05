Zwischen Hoffen und Bangen: In Bayern warten 1700 Menschen auf eine Organspende. Doch ihre Chancen sind gering, 2016 gab es lediglich 121 Organspenden. Viele Patienten müssen deshalb sterben. Eine Veranstaltung am Klinikum soll gegensteuern.

(sbü) Das Motto brachte es auf den Punkt: "Ja zur Organspende", so hieß eine Aktion am Klinikum. Dazu gab es am Mittwochnachmittag - vor dem Nofi-Lauf - in der Personalcafeteria eine Informationsveranstaltung mit vielen Fakten und Details zu den nach wie vor rückläufigen Spenderzahlen. Kooperationspartner waren die Oberpfalz-Medien. Prominente Sportler wie Georg Hackl warben für die Bereitschaft zur Organspende (wir berichteten). Das ergänzende Fachwissen dazu vermittelten Experten.Klinikvorstand Josef Götz stellte den wichtigsten Grund für die rückläufige Spenderzahl fest: "Viele setzen sich mit dem Gedanken an den Tod nicht auseinander." Jutta Weiss, Koordinatorin bei der Deutschen Stiftung für Organspende, nannte die wichtigsten Zahlen: "In Deutschland gab es im vergangenen Jahr weniger als 900 Organspender. Aber 11 000 Patienten warten auf ein Spenderorgan." Deutschland stehe damit an vorletzter Stelle in Europa.Noch immer seien Nachwirkungen des "Organspendeskandals" von 2010 zu spüren. Spender werden könne jeder, "das kalendarische Alter ist nicht wichtig, sondern der Zustand der Organe". Mehr als die Hälfte der Spender sei älter als 55 Jahre, 20 Prozent gar älter als 70. Bloß bei vorherigem Hirntod könnten Organe entnommen werden. Dies sei nur bei jedem 100. Todesfall gegeben.Über medizinische und ethische Aspekte des Hirntodes informierte Oberarzt Faltlhauser, Transplantationsbeauftragter der Kliniken Nordoberpfalz. Nach deutschem Recht gelte mit dem Hirntod ein Mensch als verstorben. Voraussetzung für eine Organentnahme sei der "absolute Beweis für den Hirntod". Dieser müsse in getrennten Untersuchungen durch zwei speziell ausgebildete Fachärzte mit langjähriger Erfahrung festgestellt werden.Chefarzt Professor Karl-Heinz Dietl berichtete aus seiner Erfahrung als Transplantationsmediziner am Klinikum in Münster. Er sprach vom "Notstand durch Organmangel" und schilderte Abläufe bei Transplantationen. Sichergestellt werden müsse bei einem entnommenen Organ, dass die Zellen überleben und dass es vom Immunsystem des Empfängers nicht abgestoßen wird. Dass dies häufig gelinge, zeigten die Überlebensquoten von 98 Prozent bei Angehörigen-Organspenden und von 75 Prozent bei Fremdspenden.Das "Sechs-Augen-Prinzip" stelle sicher, dass bei der Zuteilung von Organspenden alles korrekt verläuft. Dennoch räumte Dietl ein, gelte in Anbetracht des Organmangels: Es "allen gerecht machen, geht nicht". Auch Dietl warb für das Tragen eines Spenderausweises ("ab 18 Jahren möglich"). Um dies zu unterstützen, erhielten alle Teilnehmer des Nofi-Laufs in ihren Startunterlagen einen Spenderausweis. Moderatoren der Aktion am Klinikum waren Doris Melchner und Christian Paetzel.