Die Zahl der Verkehrsunfälle auf den Autobahnen A 93 und A 6 hat 2016 in der nördlichen Oberpfalz einen neuen Höchststand erreicht. Täglich rollen fast 53 000 Fahrzeuge durch die Region.

Neuer Rekordwert

Neun Geisterfahrer

Immer auf Achse Der VPI Weiden betreut die Bundesautobahnen A 93 von der Anschlussstelle (AS) Pechbrunn bis zur AS Wernberg und A 6 von der AS Leuchtenberg bis an die Landesgrenze zur Tschechischen Republik. Das sind insgesamt 80 Streckenkilometer: 58 auf der A 93 und 22 auf der A 6. In den Landkreisen Tirschenreuth und Neustadt sowie im Stadtgebiet Weiden übernimmt die VPI als verkehrspolizeiliche Fachdienststelle insbesondere die Überwachung und Kontrolle des Schwerverkehrs, die technische Verkehrsüberwachung (mit stationären Großgeräten und mobilen zivilen Videostreifen), die Schleierfahndung im zweiten Fahndungsschleier und die bereichsübergreifende Unfallfluchtfahndung. (ms)

Spektakuläre Fälle Bei 100 zivilen Messeinsätzen (2015: 34) mit dem mobilen Videoüberwachungssystem "ProVida 2000" beanstandete die VPI Weiden insgesamt 192 Verkehrsteilnehmer (2015: 64). Dabei wurden 4 Verwarnungen (2015: 2) und 188 Anzeigen (2015: 62) ausgesprochen.



Und das war der spektakulärste Fall: Am 21. August fiel einer "ProVida"-Streife ein BMW 523 i auf, der in Weiden mit quietschenden Reifen und stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Nachdem der 21-jährige Fahrer die Anhaltezeichen der Polizei ignorierte, entwickelte sich eine Einsatzfahrt, wie man sie eigentlich nur aus dem Krimi kennt. Der Flüchtige überfuhr mehrere rote Ampeln und war mit bis zu 162 Kilometern pro Stunde innerorts unterwegs. Als der BMW nach einer Kollision mit einem Absperrpfosten gestellt wurde, setzte der Fahrer die Flucht zu Fuß fort, bis er schließlich festgenommen wurde.



Die Videoanlage im Streifenfahrzeug dokumentierte in einer achtminütigen Sequenz eindrucksvoll und beweiskräftig die halsbrecherischen und rücksichtslosen Fahrmanöver. Das Amtsgericht Weiden verurteilte den Angeklagten am 27. März 2017 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung und vier Jahren Fahrerlaubnissperre. Zitat des Richters bei der Urteilsverkündung: "Dieses Video ist das Unglaublichste, das ich bisher gesehen habe. Wer so fährt, nimmt in Kauf, dass Leute zu Tode kommen". (ms)

Weiden/Neustadt. Das Bild, das die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Weiden für das vergangenen Jahr zeichnet, sei dennoch zufriedenstellend, erklärt der stellvertretende PI-Chef, Hauptkommissar Markus Braun. Der Großteil der Unfälle sei mit Blechschaden abgegangen.Das Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen steigt seit Jahren kontinuierlich an.A 6: Wurden an der Dauerzählstelle in Waidhaus 2010 noch 4,2 Millionen Fahrzeuge registriert, waren es 2016 schon 5,5 Millionen. Das ist ein Anstieg um 30 Prozent. Der Anteil des Schwerverkehrs beträgt 42 Prozent oder 2,3 Millionen Lastfahrzeuge.A 93: Nicht ganz so gravierend ist die Zunahme an der Dauerzählstelle in Wernberg-Köblitz. 2010 wurden 11,8 Millionen Fahrzeuge festgestellt, 2016 waren es 13,8 Millionen. Das Plus beläuft sich auf 10 Prozent. 15 Prozent der Fahrzeuge sind Lkws, immerhin 2 Millionen.Im Zuständigkeitsbereich der VPI Weiden kletterte die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle auf den beiden Schnellstraßen auf 515 (Vorjahr: 453). Das ergibt eine Zunahme von 14 Prozent. Kommissar Braun: "Das ist der höchste Wert der vergangenen 7 Jahre." Die Polizei führt dies auch mit auf die steigende Verkehrsbelastung und die zahlreichen Baustellen zurück. Als häufigste Unfallursachen erfassten die Beamten persönliche Fahrfehler (250 Unfälle) und ungenügender Sicherheitsabstand (65).Die Verkehrsunfälle mit Personenschaden rangieren mit 62 (58) auf Vorjahresniveau. Die Zahl der Toten reduzierte sich auf 2 gegenüber dem hohen Wert von 4 im Vorjahr. Bei den schwerwiegenden Karambolagen gab es einen Anstieg um 14 Prozent, von 106 auf 121. Die Kleinunfälle liegen mit einem Plus von 16 Prozent (von 289 auf 334) im Trend.A 93: Die Zahl der Unfälle stieg 2016 von 403 auf 445 (plus 10,4 Prozent) und erreichte damit den Höchststand der vergangenen 7 Jahre. Die Unfälle mit Personenschaden gingen um 1,9 Prozent auf 53 zurück. Tote waren nicht zu beklagen, 2015 waren es noch 4.A 6: Eine Zunahme von 50 auf 70 Unfälle bedeutet ein Plus von 40 Prozent und nähert sich dem Rekordwert von 2012 (75). Unfälle mit Personenschaden springen um 125 Prozent nach oben, von 4 auf 9. Der Negativtrend setzt sich mit den 2 Todesopfern fort.Alarmstufe eins lösen stets Geisterfahrer aus. Im vergangenen Jahr war dies achtmal auf der A 93 und einmal auf der A 6 der Fall. Zum Glück führten diese zu keinem Zusammenstoß.Die VPI nahm 1041 Geschwindigkeitsmessungen vor. 634 493 Fahrzeuge wurden überprüft, 7869 Fahrer beanstandet. Es gab 6161 Verwarnungen, 1708 Anzeigen und 107 Fahrverbote. Die Schwerverkehrskontrollgruppe nahm 2156 Fahrzeuge unter die Lupe, darunter 1770 ausländische Lkw. Es gab 891 Beanstandungen. Das ergibt eine Quote von 42 Prozent. 93 Mal waren technische Mängel ausschlaggebend. Im Gefahrgutbereich betrug die Beanstandungsquote sogar 55 Prozent. Die Aufgriffe der Schleierfahnder gingen von 303 auf 234 zurück. Die Rauschgiftdelikte stiegen von 28 auf 35, die Schwertransporte von 27 auf 36.