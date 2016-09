Seit 10 Jahren ist die Kulturwerkstatt Kalmreuth im Zeichen des Papierschiffs unterwegs. Zum Jubiläum präsentieren Freunde der Jugendkunstschule nun kreative Variationen zum Thema Schiff. Der Topos der Seefahrt und das Schiff als Zeichen des Unterwegsseins in Raum und Zeit gehört zu den ältesten Bildmotiven der Kulturgeschichte und reizt die Fantasie und Vorstellungskraft stets aufs Neue. Zeichnung oder Malerei, Text, Aktion, Objektkunst oder Fotografie: Eingeladen sind Künstler, die in Beziehung zur Arbeit der Jugendkunstschule stehen.

Unterhaltsames Logbuch

Eröffnet wird die Mitmach-Ausstellung am Samstag, 17. September, um 19 Uhr im Kunstbau Weiden. Zum Jubiläum können Besucher der Jugendkunstschule die Werke vom 18. September in der Galerie betrachten. Mit dabei sind auch Werke von Kindern und Jugendlichen und von Personen des öffentlichen Lebens, deren Wege auf unterschiedlichste Weise den Kurs der Kultureinrichtung gekreuzt haben. Sie alle dürfen eine Schiffsmeldung zur Jubiläumsausstellung beitragen.In den zehn Jahren Kulturarbeit in Stadt und Region ist ein weiträumiges Netzwerk entstanden, das die Ausstellung mit einer Vielfalt an Stücken darstellt. Dabei werden auch die zahlreichen Geschichten lebendig, welche die Ausstellenden mit dem Gastgeber verbinden. Mit den unterschiedlichen Beiträgen rund um Schiff und Seemannsgarn entsteht ein abwechslungsreiches Logbuch, das zum Entdecken, Kennenlernen oder Wiederfinden einlädt.Nach der Eröffnung am Samstag, 17. September, ist die Ausstellung dann zudem am Sonntag von 15 bis 18 Uhr, zu den Kurszeiten und nach Vereinbarung geöffnet. Außerdem gibt es zum Kunstgenuss bis Mitternacht am Freitag, 28. Oktober, ab 18 Uhr "Leuchtfeuer und Seemannsgarn - Kreatives rund um die sieben Weltmeere".