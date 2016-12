Zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greift die Deutsche Postbank. Wie eine Sprecherin am Mittwochnachmittag mitteilte, werden in den letzten Tagen vor Weihnachten die Öffnungszeiten des Weidener "Finanzcenters" gekürzt. Das bedeutet im gleichen Zug: Auch die "Hauptpost" hat am Donnerstag und Freitag vormittags zu.

Personal ausgedünnt

Wie Sprecherin Iris Laduch-Reichelt (Bonn) erklärt, betreibe die Post keine eigenen Filialen mehr. Die Dienstleistungen werden durch die Mitarbeiter des Kooperationspartners Postbank erledigt. Was bedeutet: Ohne Postbank keine Post.Das wird die Warteschlangen, die ohnehin schon bis vor die Tür zur Bahnhofstraße reichen, nicht verkürzen. Grund seien "mehrere kurz- und längerfristige Ausfälle bei den Mitarbeitern. Diese Personalausfälle könnten auch nicht, wie sonst üblich, durch "Springer" aus anderen Filialen aufgefangen werden. Außer Weiden ist laut Laduch-Reichelt auch Amberg von den "temporären Schließungen" betroffen. Aus Sicherheitsgründen für Kunden und Mitarbeiter müsse jederzeit das Vier-Augen-Prinzip gewährleistet sein (Kassenbereiche, Paketverwahrung).Das Weidener Postbank öffnet diese Woche nur noch am Donnerstag, 13 bis 17.30, Freitag, 13 bis 17.30 Uhr, und Samstag von 8.30 bis 12 Uhr.