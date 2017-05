Zum Spendenlauf gab es auch ein Fitnessabzeichen.-Albert-Schweitzerschule

(kzr) Da lohnte sich jeder Schweißtropfen doppelt: Die Albert-Schweitzer-Schüler konnten zwei Erfolge auf einmal einheimsen. Bei herrlichem Sommerwetter starteten sie auf einem Parcour zum Erwerb des "Lauf-dich-fit"-Abzeichens, zugleich wurden ihre Runden als Teil eines Spendenlaufs gewertet.

Für den sportlichen Vormittag hatten sich nicht zuletzt Philipp Neukamm und Katharina Zeug engagiert: Die beiden leisten ein freiwilliges soziales Jahr ab und kümmern sich seit Schuljahresbeginn mit um eine extra Sportstunde für zwei Klassen. In diesen Stunden waren die Kinder spielerisch auf den Lauf vorbereitet worden. "Ziel war es, dass alle Kinder es schaffen, 15 Minuten ohne Gehpause durchzulaufen", erklärte Rektorin Evelyn Dineiger. Die dritten und vierten Klassen erhöhten gar auf 30 Minuten. Und: Bis auf wenige Ausnahmen schafften es nahezu alle Kinder. Dafür erhielten sie das entsprechende Abzeichen.Aber nicht nur das: Im Vorfeld hatten die Kinder Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel gebeten, einen bestimmten kleinen Betrag pauschal oder für jede gelaufene Runde zu setzen. Das Geld kommt der Schule zugute, die in zwei Jahren das 60. Jubiläum feiert. An den Start gingen die 10 Klassen mit über 200 Schülern.