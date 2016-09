Für die Busfahrgäste kam der verheerende Schlag völlig ohne Vorwarnung: Ein Audi rammte das mit vier Passagieren besetzte Gefährt am späten Freitagvormittag in der Sedanstraße. Alle vier erlitten leichte Verletzungen, ebenso wie die Busfahrerin (40) und der Autofahrer (34). Dieser, ein Amberger, hatte die Vorfahrtsregelung in dem Bereich offenbar völlig falsch eingeschätzt. Gegen 11 Uhr steuerte er seinen Wagen laut Polizei "nahezu ungebremst" aus der Luitpold- in die Sedanstraße, wo der Stadtbus in Richtung Adolf-Kolping-Platz unterwegs war.

Der Audi knallte mit der Front in den linken vorderen Bereich des Busses. Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten ein Gebäude. Drei der Passagiere - 41, 69 und 75 Jahre alt - brachte der Sanka mit leichten Blessuren ins Klinikum, ebenso den Unfallverursacher und die Chauffeurin. Etwas später machte auch noch der vierte Fahrgast Verletzungen geltend. Die Höhe des Schadens sei noch unklar, aber auf jeden Fall fünfstellig, teilt Polizeisprecher Tobias Mattes mit. Polizei und Feuerwehr sperrten die Unfallstelle für längere Zeit ab und leiteten den Verkehr um.