40 junge Christen feiern am Samstag und Sonntag in St. Michael Konfirmation.

(hcz) Die feierliche Segenshandlung markiert in der evangelischen Kirche den Übertritt ins kirchliche Erwachsenenalter. Pfarrer Hans-Martin Meuß zelebrierte zusammen mit Pfarrerin Stefanie Endruweit und Religionspädagogin Evi Krähe die Gottesdienste. In seiner Predigt ging Pfarrer Meuß auf die Worte Jesu nach dem Johannes-Evangelium ein: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben." Wohin führt unser Leben? Diese nicht so leicht zu beantwortende Frage löse Gott selbst. Mit der Konfirmation sage man "Ja" zu Gott und zur christlichen Gemeinde. Nachdem die jungen Frauen und Männer ihre selbst ausgewählten Bibelverse vorgetragen hatten, rief Pfarrerin Endruweit die Getauften aller Konfessionen zur Teilnahme am Abendmahl auf.Vom Kirchenvorstand grüßten Dr. Michael Emmrich und Angelika Bethge-Jäger die "jetzt vollwertigen Gemeindemitglieder". Die musikalische Gestaltung übernahmen am Samstag Kirchenmusikdirektor Hanns-Friedrich Kaiser und die Band "At Light" aus Rothenstadt mit Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler am Schlagzeug. Am Sonntag spielte dann, neben Kaiser, der Posaunenchor St. Michael zusammen mit Gästen aus Ettenheim am Kaiserstuhl sowie dem Posaunenchor Heddesheim.Pfarrer Meuß lud die Gläubigen zum Familienfest an Christi Himmelfahrt, 25. Mai, auf der Reglersruh ein. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Am Pfingstmontag laden die Kirchengemeinden St. Michael und St. Markus zum Familienfest auf das DJK-Sportgelände Irchenrieth ein.