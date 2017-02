5.59 Uhr. Minus fünf Grad. Bahnhof Weiden. Jürgen Hofmann wartet auf seinen Anschluss nach Luhe-Wildenau. Er wartet. Und wartet. Eine Stunde. Der Zug kommt nicht. Fahrgastinformation? - Fehlanzeige.

Keine Infos für Pendler

Kein Zugriff

Weiden/Kirchenlaibach. Um pünktlich in der Arbeit in Oberwildenau zu sein, fährt Hofmann täglich mit einer Agilis-Bahn um 5.28 Uhr in Kirchenlaibach los. Der Zug soll laut Fahrplan um 5.57 Uhr in Weiden auf Gleis 3 eintreffen. Dort muss der Pendler in eine Oberpfalz-Bahn umsteigen, die um 6 Uhr den Bahnhof von Gleis 2 Richtung Luhe-Wildenau verlässt, wo sie um 6.05 Uhr ankommt. Doch meistens laufe es anders. "Um 5.57 Uhr in Weiden, das tritt fast nie ein", erklärt der Speichersdorfer. Meistens verpasse er den Anschluss und muss eine Stunde warten, bis der nächste Zug um 6.52 Uhr nach Luhe-Wildenau fährt.So war es auch am Mittwoch, 15. Februar. Die Agilis traf mit zwei Minuten Verspätung in Weiden ein - "mindestens 25 Personen warteten am Bahnsteig", doch die Oberpfalz-Bahn kam nicht. Das Bahnhofspersonal machte weder eine Durchsage noch erschien ein Hinweis auf der Anzeigetafel, sagt Hofmann. "So wartet man und wartet bei minus fünf Grad. Man denkt ja ständig, der Zug muss jetzt kommen", beschreibt er die Situation. Als der Pendler kurz nach 7 Uhr endlich in der Arbeit eintraf, war er völlig ausgefroren."Die Mitfahrer haben sich dermaßen aufgeregt", erzählt Hofmann. Vom Personal im nächsten Zug hätten sie dann erfahren, dass die Oberpfalz-Bahn, die sie ursprünglich nehmen wollten, abgeschleppt worden sei. "Man hätte den Leuten schon Bescheid sagen können", findet er. Bei der "3-S-Zentrale" der Deutschen Bahn (DB) in Nürnberg heißt es, Durchsagen am Bahnhof werden nicht gespeichert, die Anzeigen an den Tafeln nur einen Tag hinterlegt. Ob die DB die Fahrgäste tatsächlich nicht informiert hat, sei dort nicht mehr nachvollziehbar.Auf diese Oberpfalz-Bahn wartete auch Jürgen Meier (Name geändert). Am Bahnhof Reuth (bei Erbendorf) stand er am Gleis. Doch der Zug, der um 5.39 Uhr eintreffen und ihn nach Weiden bringen sollte, kam nicht. Im Stellwerk leuchtete Licht. Meier klopfte ans Fenster und fragte einen Mitarbeiter, was denn los sei. Der Stellwärter wusste, dass die Bahn in Wiesau stehe und nicht weiterfahren könne. "Da haben sie neue Züge, und alle pfurzlang ist etwas kaputt", ärgert sich Meier. Er ist schwerbehindert und darf keinen Auto-Führerschein machen. Daher fährt der Erbendorfer von Montag bis Freitag täglich mit der Bahn nach Weiden zur Arbeit.Über Lautsprecher oder die Anzeigetafel könne der Stellwärter die Fahrgäste nicht informieren. "Die haben keinen Zugriff", erfuhr Meier. Der Stellwärter telefonierte und erreichte, dass ein Alex-Zug, der eigentlich ohne Halt durch Reuth fährt, um 6.17 Uhr einen Stopp einlegte.Die "Länderbahn", zu der die Oberpfalzbahn gehört, teilt mit, dass "unser Fahrzeug aufgrund eines Defekts nur bis zum Bahnhof Wiesau gefahren" ist. "Die Kollegen hatten dann versucht, das Fahrzeug wieder fahrbar zu machen und den Fehler zu finden. Leider ist es nicht geglückt", erläutert Pressesprecherin Christine Hecht. Nach etwa 45 Minuten sei der Zug abgeschleppt worden. "Die Entscheidung, dass wir das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit machen können, wurde erst nach zirka 45 Minuten getroffen, somit wurde erst dann die Fahrt auf Ausfall gesetzt, und damit konnte auch erst dann eine Information an den Kunden gegeben werden", sagt Hecht und entschuldigt sich bei den Fahrgästen.Laut Hofmann ist der Vorfall von Mittwoch nicht einmalig. Die Verspätungen der Agilis, die von Bayreuth über Kirchenlaibach nach Weiden fährt, kämen beinahe täglich vor. Die Oberpfalzbahn warte nicht oft auf die Reisenden, so Hofmann. "Der vom Fahrgast genutzte Anschluss in Weiden von Agilis (ag 84513) auf die Oberpfalzbahn (OPB 79709) wird den uns vorliegenden Daten zufolge grundsätzlich zuverlässig erreicht", teilt dagegen Agnieszka Urban, Pressesprecherin der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), mit. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember haben Fahrgäste wie Hofmann es laut Urban nur drei Mal nicht geschafft, die Oberpfalz-Bahn wegen der verspäteten Agilis zu erreichen.Agilis und Oberpfalz-Bahn haben ein Abkommen getroffen, bei Verspätungen vier Minuten zu warten. Pressesprecherin Hecht berichtet, dass es sich dabei um "eine Dienstanweisung an unsere Mitarbeiter" handelt. Werde diese nicht eingehalten, sollen sich Fahrgäste an das Kundencenter der "Länderbahn" wenden. In der Realität sieht es aber laut Hofmann anders aus. Pünktlich seien die Bahnen "vielleicht drei Mal im Jahr". Mindestens 50 Beschwerde-Mails hat Hofmann schon geschrieben. Zurück kommen Entschuldigungen, aber verbessert habe sich bisher nichts. Um pünktlich in der Arbeit zu sein, überlegt sich Hofmann nun, ob er nach zwei Jahren wieder aufs Auto umsteigen soll.Der Kundenservice der Oberpfalz-Bahn: