Zwei "Sonnen" über dem Fichtelgebirge zu sehen

Gehen heute wohl gleich zwei Sonnen auf? Eine ungewöhnliche Naturerscheinung zeigte sich am Samstag am Fichtelgebirgshimmel: "Halo" ist der Fachausdruck für diese faszinierenden Lichteffekte, die durch Reflexion und Brechung des Sonnenlichts an Eiskristallen entstehen.

"Sie sind optische Erscheinungen in der unteren Atmosphärenschicht, also in der Troposphäre. Sie entstehen durch Lichtbrechung und Spiegelung an Eiskristallen. Die vielfältigen Formen von Eiskristallen können rund 50 Haloarten entstehen lassen. Je nach Form und Größe sowie deren Ausrichtung beim Fall durch die Atmosphäre sind es Ringe, Säulen, Kreise, Bögen oder - wie in Hüttstadl - Flecken, beidseitig der Sonne. Die meisten Haloerscheinungen sind von der Sonnenhöhe abhängig". (Quelle: wetter.de )