Durchschnittlich 30.000 Fahrzeuge pro Tag passieren die A 93 im Bereich Weiden in beiden Richtungen, darunter rund 4000 Lastwagen. Für Gefährte aller Art wird es bald enger. An den zwei Sanierungsabschnitten muss sich der Verkehr aus beiden Richtungen demnächst eine Fahrbahn teilen.

Allerdings gibt es dabei ein Ungleichgewicht: Während der gesamten Sanierung läuft der Verkehr in Richtung Hof zweispurig, in der Gegenrichtung nur einspurig. Unfair? Nein, sondern sinnvoll, erläutert Hagen Wirkner von der Autobahndirektion Nordbayern. Im Zuständigkeitsbereich der Direktion sei das bei Baustellen auf der A 93 üblich. Der Grund: Die Nord-Süd-Verbindung werde stark von Pendlern genutzt. Darunter sind viele, die im wirtschaftlich starken Süden Bayerns arbeiten und dort werktags auch wohnen - die aber aus dem Norden oder auch aus anderen Bundesländern stammen. Deren Reiseströme verteilen sich unterschiedlich. Laut Wirkner ballt sich der Verkehr Richtung Norden besonders am Donnerstagabend und noch mehr am Freitagnachmittag. Der Anreiseverkehr nach Süden verteilt sich dagegen über den ganzen Sonntag und Montag hinweg. Die Erfahrung zeige deshalb: Zwei freie Spuren Richtung Norden bedeuten weniger Staus an Baustellen.