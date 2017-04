Generell mussten Fahrradfahrer schon vor dem 1. Januar 2017 die Ampeln für den Fahrverkehr beachten, wenn es keine extra Lichtzeichen für Radfahrer gab. Bis Ende 2016 gab es aber eine Übergangsfrist für den Fall, dass die Radspur unmittelbar an eine Fußgängerfurt grenzt. Hier galten die Lichtsignale für Fußgänger auch für Fahrradfahrer. Diese Ausnahme gilt nun nicht mehr. Deshalb können auf Radverkehrsführungen künftig auch vorgelagerte Haltelinien aufgebracht werden, falls die Ampel für den Fahrverkehr sonst nicht einsehbar wären.Aufsichtspersonen können nun Gehwege mit dem Fahrrad gemäß § 2 Absatz 5 Satz 3 StVO benutzen, sofern sie ein Kind bis zum vollendeten achten Lebensjahr begleiten. Hierbei muss aber auf Fußgänger besondere Rücksicht genommen werden. Der Fußgängerverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden. Wichtig ist hier, dass die Geschwindigkeit gegebenenfalls an den Fußgängerverkehr angepasst wird. Darüber hinaus müssen Kinder wie auch die Aufsichtspersonen vor dem Überqueren einer Fahrbahn absteigen.Wegen der Nähe zum Kind können Aufsichtspersonen natürlich leichter Einfluss nehmen. Insbesondere wenn Gehwege räumlich von der Fahrbahn getrennt sind, konnten mündliche Anweisungen durch den Lärm früher übertönt wurden. Insofern ist die gesetzliche Neuregelung durchaus geeignet, die Verkehrssicherheit der Kinder zu erhöhen.Eine Umformulierung des § 11 Absatz 2 StVO dient seit diesem Jahr der besseren Verständlichkeit für den Fahrer. Die Rettungsgasse ist nach wie vor zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen für eine Richtung zu bilden.Sofern bei stockendem Verkehr keine Rettungsgasse gebildet wird, liegt bereits ohne Behinderung von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen ein Verkehrsordnungswidrigkeit vor. Hier kann ein Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro fällig werden.Die Benutzung eines Mobil- oder Autotelefons durch den Fahrzeugführer stellt eine Zuwiderhandlung gegen § 23 Absatz 1 a StVO dar. Dies gilt, wenn das Mobiltelefon oder der Hörer des Autotelefons in der Hand gehalten werden muss. Hier ist es egal, ob ein Telefonat geführt, eine Nachricht geschrieben, E-Mails abgerufen, im Internet gesurft oder ein Foto gefertigt werden. Vielen Verkehrsteilnehmern ist darüber hinaus nicht bekannt, dass dies für alle Fahrzeugführer - also auch für Radfahrer – gilt. Der Tatbestandskatalog sieht für einen Verstoß bei Kraftfahrzeugführern ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro vor, bei anderen Fahrzeugführern ein Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro. Was vielen Verkehrsteilnehmern ebenfalls nicht bewusst ist: Im Falle eines selbst verschuldeten Verkehrsunfalls kann die Versicherungsgesellschaft in diesen Fällen eine Regulierung von Sachschäden im Rahmen des Kaskoversicherungschutzes ablehnen.Smartphones werden immer beliebter und deren zahlreichen Nutzungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass die Beanstandungen in diesem Bereich ansteigen.