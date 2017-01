Fast 600 neue Arbeitsplätze sind innerhalb eines Jahres in Weiden entstanden. Es ist der am längsten anhaltende Wirtschaftsaufschwung, den es je gegeben hat.

Zuwachs bei Ausländern

Unter Landesschnitt

(sbü) Die Statistik ist fast noch druckfrisch. Die Bundesagentur für Arbeit hat die Beschäftigtenzahlen für Juni vergangenen Jahres veröffentlicht. Das Beschäftigungswachstum im Stadtgebiet Weiden hat sich demnach noch einmal beschleunigt. Zur Jahresmitte 2016 gab es 27 161 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer, knapp 600 mehr als ein Jahr zuvor. Es ist der zweithöchste Beschäftigungsgewinn innerhalb eines Jahres seit 2007."Wir haben eine extrem hohe Dynamik auf dem Arbeitsmarkt", hatte Weidens Arbeitsagenturchef Thomas Würdinger kürzlich gesagt, als er die Jahresergebnisse für seinen Bereich präsentierte. Die Zahlen der Bundesagentur bestätigen das nun. Besonders freuen sich die Experten, dass es sich bei den neuen Stellen weitgehend um Vollzeitarbeitsplätze handelt. Nur rund 25 Prozent der zusätzlichen Arbeitsplätze sind Teilzeitarbeitsplätze. Weiden wird gleichzeitig immer mehr zum Dienstleistungszentrum der mittleren und nördlichen Oberpfalz. Denn die neuen Arbeitsplätze entstanden zu 90 Prozent im Dienstleistungsbereich. Sie verteilen sich auf zahlreiche Einzelgruppen wie Immobilien, Wissenschaft und technische Dienstleistungen oder Heime und Sozialarbeit sowie Erziehung und Unterricht. Leiharbeit ist nur mit 2,5 Prozent am Beschäftigungsgewinn beteiligt.Besonders positiv bewertet der Arbeitsagenturchef, dass parallel die Unterbeschäftigung sinkt. Es gelingt also in zunehmendem Maße, Menschen in Beschäftigung zu integrieren, die sich in Warteschleifen wie Qualifizierungsmaßnahmen oder Förderprojekten des zweiten Arbeitsmarktes befanden.Die Zahlen lassen aber auch noch weitere Aussagen zu. Die Arbeitskräftereserven unter den deutschen Arbeitnehmern reichen demnach bei Weitem nicht mehr aus, um die vielen freien Stellen zu besetzen. Deshalb entfallen 57 Prozent des Beschäftigungsgewinns auf ausländische Arbeitnehmer. Es dürfte sich dabei vorrangig um tschechische Grenzgänger und um die beginnende Eingliederung von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt handeln. Von erheblichem Einfluss auf das Beschäftigungswachstum war auch der Umstand, dass Arbeitnehmer immer später in den Ruhestand gehen. Rund die Hälfte des Beschäftigungsgewinns entfällt auf Arbeitnehmer über 55 Jahren. Dagegen sank die Zahl der unter 25-Jährigen innerhalb eines Jahres um knapp zwei Prozent.Erneut ist auch die Bedeutung der Stadt Weiden als Einpendlerzentrum gewachsen. Nur 45 Prozent des Beschäftigungsgewinns entfällt auf Personen mit Wohnsitz in Weiden. Nicht ganz zufrieden dürften diejenigen sein, die sich für Chancengleichheit der Geschlechter einsetzen. Die Zahl der in Weiden beschäftigten Männer wuchs innerhalb eines Jahres um 551, die der Frauen nur um 43. Stark zugenommen hat die Zahl der im Stadtgebiet beschäftigten Akademiker um 168 auf insgesamt jetzt mehr als 2100. Dies lässt auf positive Einflüsse der OTH Amberg-Weiden schließen.Auch im regionalen Vergleich kann sich die Stadt gut behaupten. Der Beschäftigungsgewinn liegt mit plus 2,2 Prozent nur knapp unter dem Landesdurchschnitt von 2,4 Prozent. Schlechter schnitten die Stadt Amberg mit plus 1,9 Prozent und der Landkreis Tirschenreuth mit plus 1,7 Prozent ab. Besonders hoch war das Beschäftigungswachstum im Landkreis Neustadt/WN mit 3,0 Prozent.