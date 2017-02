Bei einer Hochzeit sollten die entscheidenden Dinge nicht erst ganz am Schluss geklärt werden. Bei den "Hochzeitstagen" ist das dagegen durchaus erlaubt. Und so erleben die Teilnehmer beim Abschluss so viel Spannung wie nie.

(hcz) Zum ersten Mal in der Geschichte der "Weidener Hochzeitstage" gab es ein Stechen zwischen vier Paaren. Tamara Schuller und Thomas Schwamberger aus Bärnau, Anja Reber und Sven Schopper aus Irchenrieth sowie Corinna mit Georg Thiessen und Kathrin Bittner mit Fabian Sirtl aus Weiden hatten alle in den 14 Fachgeschäften jeweils 129 Punkte erwürfelt. Also musste am Ende der Gesamtsieger unter ihnen ausgemacht werden.Mit acht zu fünf Augen gewannen schließlich Bittner und Sirtl. Die 28-jährige Marketingmanagerin und der Referendar (25) sicherten sich damit Gutscheine im Wert von 3000 Euro. Ihre standesamtliche Hochzeit haben sie zwar schon hinter sich. Aber die kirchliche steht noch aus für die beiden, die sich während der gemeinsamen Ausbildung bei Witt kennengelernt haben.Neben den unter den Teilnehmern ausgelosten Brautpaaren waren bei der Gewinnübergabe auch Jubiläumspaare dabei, die vor 20, 25, 30, 40 oder 50 Jahren geheiratet hatten. Auch bei ihnen gab es Gewinner: Heidrun und Manfred Mohr aus Windischeschenbach, die im Mai 50 Jahren verheiratet sind und zwei Söhne und vier Enkel haben, erhielten für 128 Punkte 1000 Euro. Einen Trostpreis für 102 Punkte bekamen Nadja Fradi und Nino Weiß.Die mehr als hundert Teilnehmer seien dieses Jahr aus 26 verschiedenen Orten gekommen, berichtete Stefan Gruhle namens der Organisatoren. Er dankte Andreas Gloßner, der für die Blumendekoration im Hotel "Zur Heimat" gesorgt hatte. Josef Heining junior verwöhnte die Gäste der Gewinnübergabe mit einem fantastischen Fünf-Gänge-Menü.Teilnehmende Firmen der Hochzeitstage waren "Goldschmiede und Uhren Gruhle", "Altstadt Foto - Atelier Argauer", "Apollo Optik", "RSZ Autohaus Stegmann", "Oberpfalz-Medien", "Rosi's Altstadt Ladl", "Gärtnerei Gloßner", Hotel "Zur Heimat", "Herrenausstatter Turban", "Sonna Geschenke und Haushaltswaren", "TUI Reisecenter", "Vom Fass", "Wildner Dessous" und "La Novia Brautmoden".