An der Rezeption des "Admira" sorgt die Nachricht bei den Mitarbeitern für ein Schlüsselerlebnis: Das Vier-Sterne-Hotel an der Brenner-Schäffer-Straße ist verkauft. Doch was heißt das für das Objekt, die Gäste und vor allem für die Mitarbeiter des Hauses?

"Kein Reparaturstau"

Neue Pläne in Weiden

Der lange Weg bis zum ersten Hotelgast Bereits seit 1971 ist die Familie Thun und Hohenstein Veit in Weiden als Bauträger tätig. Im Oktober 1991 beginnen die Bauarbeiten für das Admira-Hotel in den Naabwiesen. Ein langgehegter Traum des Bauherrn Klaus Graf von Thun und Hohenstein Veit. 15 Millionen Mark investieren er und seine Frau Margit in das Projekt, das nicht ganz reibungslos über die Bühne geht. Es braucht eine "Weiße Wanne", da das Gebäude 1,40 Meter im Grundwasser steht und die Überprüfung der Statik des fünfgeschossigen Gebäudes zieht sich. Trotzdem soll das Hotel am 1. April 1993 eröffnet werden. Und tatsächlich: Bereits am 17. April begrüßt Hoteldirektor Albert Aulinger den ersten Hotelgast: Gerdi Westermeyr, Vorsitzende des Deutschen Modeinstituts. (mte)

Alle Mitarbeiter werden übernommen. Jeannine Gräfin von Thun und Hohenstein Veit

"Wir haben das Hotel immer nur nebenbei gemacht. Das ist nicht unser Kerngeschäft. Irgendwann aber muss man die Verantwortung für das Objekt und die Mitarbeiter walten lassen", sagt Dr. Jeannine Gräfin von Thun und Hohenstein Veit und bestätigt am Dienstag auf NT-Nachfrage: "Ja, wir haben das 'Admira' verkauft. Alles ist notariell beurkundet."Seit der Eröffnung des Admira-Hotels 1993 ist die Familie Eigentümerin des Hauses. Seit dem Weggang von Albert Aulinger im Sommer 2014 wirkt die Gräfin dort zudem als Geschäftsführerin. Vorbei. Als Gründe für den Verkauf führt sie an: "Alles hat seine Zeit." Und: "Wie gesagt: Das Hotel ist nicht unser Kerngeschäft. Wir betreiben nur dieses eine."Anders bei der Amedia Hotel GmbH aus Österreich. Sie ist ab April die neue Betreiberin des Admira-Hotels und gehört genauso wie die Best-Western-Häuser zur Plaza Hotelgroup GmbH Heilbronn von Yonca und Ihsan Yalaz. "Amedia ist also ebenfalls ein familiengeführtes Unternehmen", weiß von Thun. Davon sowie von der Tatsache, dass die Hotellerie anders als bei den von Thuns bei der Familie Yalaz das Kerngeschäft darstellt, erhofft sich die Gräfin einiges: "Davon versprechen wir uns Synergien - für das Hotel und für die Stadt gleichermaßen."104 Zimmer hat das "Admira". "Das Hotel ist auf dem Laufenden", sagt von Thun. "In den vergangenen drei Jahren habe ich es selbst aufgepeppt." Kürzlich erst sei beispielsweise in neue Betten, neue Matratzen und den Frühstücksraum investiert worden. "Die Belohnung war, dass wir erneut die vier Sterne des Hauses neulich in Nürnberg bestätigt bekommen haben." Kurzum: Laufende Betriebskosten fielen bei einem Hotel immer an. "Aber es gibt in diesem Objekt keinen Reparaturstau."40 Mitarbeiter seien aktuell im Hotel beschäftigt. "Alle werden übernommen", verspricht die Gräfin. Auch die beiden Restaurants werden "von den neuen Eigentümern wie gehabt weitergeführt". Apropos neue Eigentümer. Die Amedia Hotel GmbH kündigt auf ihrer Homepage an, die Anzahl ihrer Häuser bis Ende 2018 auf 30 erhöhen zu wollen. "Es wird an zahlreichen neuen Projekten gearbeitet - bis Ende 2017: Leipzig & Weiden" , ist zu lesen. Ein Link führt weiter zu einem Bild des Weidener "Admira", allerdings mit der Unterschrift "Amedia Hotel Weiden".Und was bleibt damit von der Familie von Thun in Weiden? "Es gibt Pläne. Wir haben in Weiden wieder etwas vor, wenn man uns lässt." Allerdings im Kerngeschäft, der Bauträgerei, betont die Gräfin. "Intensive Gespräche gibt es schon." Mehr aber will von Thun vorerst nicht verraten. Klingt jedenfalls nach einem neuerlichen Schlüsselerlebnis.

Bild: Schönberger