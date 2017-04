Vor 112 Jahren fing ihr Großvater an, mit Wild zu handeln. Nun beschließt Angelika Franz die lange Familientradition.

Sie ist Jägerin, Metzgermeisterin und eine 150-prozentige Weidenerin. Ihre Kunden, die bei Wild Franz gerne einkauften, kamen aus Weiden und der Region. Die Großabnehmer jedoch waren international. "Wir haben nach Frankreich und Italien, vor allem aber in die Schweiz geliefert. Das ist nun vorbei." Angelika Franz stellt den Betrieb ein. Ihre Immobilie im Gewerbegebiet Mitte hat sich schon vor einiger Zeit verkauft.Angelika Franz stammt aus der Dynastie der Wirth-Metzger. Ihr Großvater Gregor gründete schon 1905 sein eigenes Geschäft mit Metzgerei und Wildhandel. Vater Heinrich übernahm den Betrieb, den während seines Kriegseinsatzes und seiner Gefangenschaft die Mutter führte. 1974 starb Heinrich. "Und ich musste ran", erzählt Angelika Franz, die seitdem das Familienunternehmen führt. Denn die beiden Brüder hatten mit der Metzgerei "nichts am Hut". "Die gingen studieren, sind heute Steuerberater und Elektro-Ingenieur."Schon 1968 legte die angehende Unternehmerin die Jägerprüfung ab. Von 1974 bis 1985 verkaufte sie noch ihr Wildbret in der Postgasse. Dann zog sie in ihre neuen Gebäude ins Gewerbegebiet um. Noch im gleichen Jahr legte sie die Meisterprüfung im Metzgerhandwerk ab. Seitdem versuchte sie, mit den sich ständig verändernden und sich verschärfenden gesetzlichen Vorgaben Schritt zu halten. "Ich hab' für meinen Betrieb gelebt. So was kann man nicht vom Schreibtisch aus leiten. Aber jetzt ist meine Ära zu Ende", gesteht die 65-Jährige, die ihrer Passion, der Jagd, nicht mehr nachgehen kann. Seit einem schweren Verkehrsunfall vor einem Jahr muss sie mit einem stark beschädigten rechten Arm zurechtkommen. "Ich hab' weitergearbeitet, die Schmerzen hingenommen, aber letzten Ende alles nur noch schlimmer gemacht." Ebenso stark wiegt, dass ihr Sohn nicht die Nachfolge antreten will.In der Hauptsaison, also im Spätherbst und vor Ostern, beschäftigte Wild Franz vier Metzger, zwei Verpackerinnen und eine Putzfrau. "Sie waren alle etwa in meinem Alter. Entweder sind sie im Ruhestand oder haben schon etwas Neues gefunden. Dass sie versorgt sind, war mir wichtig", betont Angelika Franz, die sich nun ebenfalls in den Ruhestand zurückzieht. Schon im vergangenen Jahr verkaufte sie das 2366 Quadratmeter große Areal an Firuz Puran und dessen familieneigene Horka GmbH. Das Grundstück wird abgeräumt und mit einem großen Bürogebäude bebaut.