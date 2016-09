Es gibt so viele offene Stellen wie noch nie im Agenturbezirk. Das meldet der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Weiden - und spricht von 1811 vakanten Jobs.

"Für Arbeitgeber ist der Zeitpunkt gut, neue Fachkräfte zu akquirieren, da nicht alle jungen Menschen nach Ausbildungsende übernommen werden konnten", sagt Agenturchef Thomas Würdinger. "Unser Arbeitgeber-Service unterstützt tatkräftig bei der Suche nach passenden Bewerbern. Ziel ist es, die gemeldeten freien Stellen zeitnah zu besetzen. Bemerkenswert ist, dass der Zugang und Bestand an offenen Stellen seit 2013 kontinuierlich ansteigt. Dabei bleibt der Anteil der Zeitarbeitsfirmen mit knapp 40 Prozent relativ konstant."Mit Blick auf die Branchen waren im August die meisten Stellen in den Bereichen Produktion und Fertigung, Gesundheit und Soziales sowie Handel und Vertrieb gemeldet. Insbesondere Fachkräfte in der Lagerwirtschaft, Kraftfahrzeugtechniker, Altenpfleger oder Betriebstechniker waren bei den Unternehmen gefragt.Beste Aussichten bestanden im vergangenen Monat für die 178 Jugendlichen, die noch nach einer Ausbildungsstelle suchten. Sie können aus 583 Ausbildungsstellen auswählen. "Flexibilität und Motivation sind gefragt, wenn es mit dem Wunschberuf noch nicht geklappt hat. Ein Gespräch mit den Kollegen der Berufsberatung hilft weiter", sagt Würdinger.Und: "Sie haben alle freien Berufsausbildungsstellen im Blick und können breitgefächert informieren. In der Region sind noch viele attraktive Ausbildungsberufe nicht besetzt."Termine zur Berufsberatung können unter der kostenlosen Servicerufnummer 0800/4 555 00 oder persönlich in der Agentur, Weigelstraße 24, vereinbart werden.