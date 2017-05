Die Oberpfalz im Rampenlicht

Weiden. Mit einer Rekordbeteiligung von über 60 000 Besuchern und 2290 Ausstellern bewies die "Transport Logistic Messe" 2017 erneut, dass sie als weltweit größter Branchentreff gilt. Bereits zum dritten Mal präsentierte sich das "Plus der Oberpfalz" am Gemeinschaftsstand von "Bayern innovativ" dem internationalen Fachpublikum in München als attraktiver Wirtschaftsraum und Logistikstandort.Für die Vereinigung "Das Plus der Oberpfalz", zu der sich elf Kommunen aus den Landkreisen Schwandorf, Amberg-Sulzbach und Neustadt/WN sowie die kreisfreie Stadt Weiden und zwei regionale Unternehmen zusammengeschlossen haben, war die Teilnahme ein voller Erfolg. Auf der Messe trafen sich nahezu alle Entscheider der Branche. Diesen konnte in zahlreichen Gesprächen die freien Gewerbeflächen und Standortvorteile der Region präsentiert werden. Auch die brandneue Homepage, die pünktlich zum Messestart online ging, stieß auf sehr gute Resonanz.Auch die politischen Vertreter des Vereins nutzten die Gelegenheit zum intensiven Dialog und Austausch mit den Besuchern an den Messetagen. So präsentierte am zweiten Messetag der Vorsitzende des Vereins "Das Plus der Oberpfalz", Oberbürgermeister Kurt Seggewiß , zusammen mit seinem Amtskollegen Andreas Feller aus Schwandorf die Wirtschaftsregion um das Autobahnkreuz A 6/A 93.In zahlreichen Gesprächen erläuterten sie Standortinteressierten oder Projektentwicklern die Standortvorteile der Region oder auch freie Gewerbeflächen. Die beiden Oberbürgermeistern besuchten aber auch die Aussteller aus der Region an ihren Ständen besucht, wie die Oberpfälzische Waggon-Service (OWS) GmbH, die "Greiwing logistics for you" aus Weiden oder die "BLG Logistics Group", die ihren Firmensitz in Wackersdorf hat."Mit unserem Messestand auf dem Gemeinschaftsstand von ,Bayern innovativ' konnten wir unseren Wirtschaftsraum sehr gut vermarkten. Es entstanden viele wichtige neue Kontakte und bestehende konnten vertieft werden. Ich freue mich schon auf die Fortführung der Gespräche.", zog Vorsitzender Kurt Seggewiß ein positives Fazit.