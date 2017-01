Jugendliche packen es an: Immer mehr Schulabgänger in Ostbayern entscheiden sich für eine handwerkliche Ausbildung statt ein Studium. Ein Trend, der noch nicht bei allen regionalen Betrieben angekommen ist.

Blutiges Image

Beliebte Berufe Die Bilanz der Weidener Arbeitsagentur kann sich sehen lassen: Im Ausbildungsjahr 2015/2016 haben sich von 1570 gemeldeten Bewerbern 215 für eine weiterführende Schule, ein Praktikum oder ein Studium entschieden.



Nur 14 junge Menschen waren Ende September noch auf de Suche nach dem richtigen Weg. Im handwerklichen Bereich sind folgende Berufe besonders beliebt:



Elektroniker

Kfz.-Mechatroniker, Fachrichtung Autotechnik

Industriemechaniker

Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik

Tischler

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Metallbauer

Karriere im Kopf

Wie Betriebe neue Azubis gewinnen wollen Handwerksberufe verdienen Wertschätzung und sind vor allem im ländlichen Raum wichtig. "Sie aktivieren regionale Potentiale, sind Dienstleister vor Ort und bieten Beschäftigungsmöglichkeiten in der Heimat", betont Steidl.



Diese Chancen will das bayerische Handwerk mit der Nachwuchskampagne wie "Macher gesucht" noch bekannter machen. Die Aktion "Elternstolz" soll außerdem Eltern mit ins Boot holen. Sie sollen erkennen, dass eine Ausbildung genauso viel wert ist wie ein Studium. "Und die gleiche Anerkennung verdient."



Betriebe bieten neben "Tage der offenen Tür" auch Sprechstunden per Whatsapp an. Jugendliche haben dabei die Möglichkeit, Fragen rund um Ausbildung und Beruf in einer Whatsapp-Gruppe des Unternehmens zu stellen. Auch bei Informationstagen an Schulen und Ausbildungsmessen sind immer mehr Betriebe vertreten. (esm)

Das Handwerk muss noch einige Mühen auf sich nehmen, um qualifiziertes Personal zu finden. Kathrin Steidl, Referentin der Handwerkskammer Regensburg

Weiden/Amberg/Dörnthal. Vor allem Unternehmen im Lebensmittelgewerbe suchen immer noch händeringend nach Lehrlingen. Darunter auch die Metzgerei Braun in Weiherhammer (Kreis Neustadt/WN). "Wir haben schon seit Jahren keinen mehr einstellen können", klagt Inhaber Roland Braun. Mehr als ein Praktikant habe sich nicht für die Fleischerei interessiert, weder vor noch hinter der Theke.Bis Oktober 2016 ist die Zahl der Lehrlinge in Amberg um rund 12 Prozent, in Weiden um 6,5 und in Tirschenreuth um 10,7 Prozent gestiegen. Bereiche wie die Kfz-Mechatronik, Elektronik oder Anlagemechanik profitieren von dem Boom. "Nur leider nicht das Lebensmittelgewerbe", erklärt Kathrin Steidl, Referentin der Handwerkskammer Regensburg. Dabei seien Betriebe inzwischen selbst aktiv geworden, junge Leute für das Handwerk zu begeistern.Das hat auch Metzger-Chef Braun versucht. Bei Ausbildungsmessen wollte er den Nachwuchs für das Fleischerhandwerk gewinnen. Begeistert hat er sie schon - leider nicht für seine Metzgerei. "Aber von meinen Würstchen waren sie hin und weg. Nur bringt mir das auch nichts." Mit Werbung allein sei es halt nicht getan.Seiner Meinung nach muss die Gesellschaft ihr Bild von dem Beruf ändern. "Die meisten stellen sich das Handwerk blutig und gewalttätig vor." Das schrecke sowohl Metzger- als auch Verkäuferlehrlinge ab. Metzgermeister Robert Fischer (Tirschenreuth) sieht außerdem in den Berufsschulen ein Problem. "Die sind viel zu weit weg", erklärt er. Für Tirschenreuther lägen Amberg und Hof ziemlich ungünstig.Schwierig macht es auch die Tatsache, dass die Schulen auf Blockunterricht umgestellt haben. Eine Unterrichtsform, die sich für Fischer kaum mit der praktischen Ausbildung vereinbaren lässt. Er sei deshalb froh, sowieso keine Lehrlinge zu suchen. "Wobei sich seit drei Jahren auch keiner mehr bei mir beworben hat."Ein Problem, das auch Metzger Rüdiger Strobel kennt. Er betreibt eine Metzgerei in Dörnthal (Kreis Hof) sowie zwei Filialen in Issigau und Naila. Im Februar schließt er allerdings die Tochterbetriebe. "Wir hätten mehr gute Leute gebraucht, um sie wirklich gut weiterführen zu können. Aber es gibt kaum noch jemanden, der in einer Metzgerei verkaufen möchte, erklärt Strobel.Automobile Fischer dagegen hat noch mehr Bewerber als schon vor ein paar Jahren. "Wir bieten Lehrlingen moderne Geräte und eine umweltfreundliche Technik. Das macht unseren Betrieb für junge Leute attraktiv", ist Mitarbeiterin Karin Binner überzeugt. Außerdem achtet die Firma darauf, Lehrlinge an Standorten einzusetzen, die in der Umgebung ihres Wohnorts liegen.Eine Motivation gibt es obendrauf: Als Leistungsprämie erhalten die besten Auszubildenden für den Zeitraum von einem Jahr ein Fahrzeug, das sie auch privat nutzen können. Die Grundlage bildet ein hausinterner standortübergreifender Leistungsvergleich im Rahmen der Abschlussprüfung.Doch ein Wermutstropfen bleibt auch bei Fischer: Das Unternehmen hätte sich mehr Lackierer gewünscht. "Aber was will man machen - in den Köpfen sind kaufmännische Berufe eben immer noch attraktiver als handwerkliche", bedauert Binner. Im Hinterkopf haben junge Menschen auch die Karriereleiter. Und die kann man in Handwerksberufen nicht hinaufklettern, meinen viele. "Dabei gibt es genügend Möglichkeiten", betont Steidl. Techniker, Meister, Betriebswirt - nach der Ausbildung können sie viele Wege einschlagen. "Wir motivieren Lehrlinge sogar dazu, sich fortzubilden", erklärt Binner.Auch Stahlbau Multi-Metall (Weiden) unterstützt Auszubildende bei dem Sprung nach vorn. "Wir legen niemandem Steine in den Weg, der anschließend noch seinen Meister oder Ausbilderschein machen will", erklärt Mitarbeiterin Tamara Podschup. An Kandidaten, die es weiterbilden kann, fehlt es dem Unternehmen nicht. "Wir hatten schon immer viele Bewerber, jetzt sogar noch mehr. Trotzdem stellen wir nur drei pro Lehrjahr ein."Doch nicht jeder Betrieb hat die Qual der Wahl. Das weiß auch Referentin Steidl: "Das Handwerk muss noch viel Mühen auf sich nehmen, um qualifiziertes Personal zu finden."