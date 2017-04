Bäcker halten zusammen

Miteinander reden und auch gemeinsam feiern: Das steht beim Bäckerfachverein selbst in Zeiten von Internet und Digitalisierung obenan. Das macht Ehrenobermeister Alois Spitzer in der Generalversammlung deutlich.

Viele Aktivitäten

Auch sportlich fit

(rdo) Er hoffe, dass dies auch weiterhin so bleibe, sagte Alois Spitzer. Dass es so ist, verdeutlichte die 70-jährige Mitgliedschaft von Max Pscheidl im Bäckerfachverein Weiden und Umgebung 1905. Pscheidl agierte über 20 Jahre als Kegelwart und ist bis heute aktives Mitglied. Ihm gratulierte bei der Versammlung im Schützenhaus Vorsitzender Peter Holland und überreichte Urkunde und einen Präsentkorb. Es standen noch weitere Ehrungen auf dem Programm.Im Rückblick erwähnte der Vorsitzende das Quiz-Turnier bei Aschaffenburg, das Drei-Städte-Turnier im Kegeln, den Vereinsausflug nach Eger und zu den heißen Quellen bei Soos. Fronleichnamsprozession, Grillfest, Fischessen und natürlich Versammlungen waren weitere Termine. Mit dem Aufhören von Vereinswirt Georg Bauer auf der Kegelbahn in Schirmitz, sei eine Ära zu Ende gegangen. Die Kegelnachmittage finden zukünftig in der Mehrzweckhalle in Weiden statt. Peter Holland dankte seinen Vorstandskollegen, dem Oberpfälzer Handwerkerbund und der Bäckerinnung für die gute Zusammenarbeit.Kegelwart Thomas Lugert berichtete vom vierten Platz in der Mannschaftswertung bei der Bayerischen Kegelmeisterschaft der Fachvereine in Marktredwitz mit 1629 Holz. Bei der Deutschen Meisterschaft in Ettlingen erreichten die Herren den fünften Platz mit 1759 Holz. Den zweiten Platz im 3-Städte-Turnier in Nürnberg belegten die Weidener Bäcker hinter dem Team aus Marktredwitz mit 1557 Holz.Urkunden für langjährige Mitgliedschaft erhielten neben Max Pscheidl für 25 Jahre Manfred Beyer (Ehrenadel in Gold) und für 15 Jahre Christian Flor und Peter Lugert (Ehrennadel in Silber). Namens des Oberpfälzer Handwerkerbunds lobte Vorsitzender Josef Schlosser, auch im Namen des ehemaligen Kreishandwerksmeisters Karl Arnold, die vielfältigen sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten der Bäckermeister.Das Ergebnis der Neuwahlen: 1. Vorsitzender Peter Holland, 2. Vorsitzender Alois Spitzer, 1. Kegelwart Thomas Lugert, 2. Kegelwart Michael Pöll (neu), 1. Schriftführer Josef Babst, 2. Schriftführer Georg Bauer (neu), 1. Kassier Johanna Sporer, 2. Kassier Margit Baier,, Kassenrevisoren Helmut Retzer und Josef Ruhland (neu). Fünfer-Ausschuss: Max Pscheidl, Anneliese Hofbauer, Margit Baier, Michael Pöll, Georg Bauer; Fahnenträger Georg Bauer, Michael Pöll, Peter Holland. Verbindungsleute zum OHB und zur Bäckerinnung: Alois Spitzer, Hans Bäumler, Peter Holland.Als nächste Termine stehen an: Die Bayerische Kegelmeisterschaft in Altenstadt/WN am 21. Mai ab 9.30 Uhr. Am 10. Juni steigt erstmals ein Südtiroler Abend bei Thomas Lugert. Am 22. Juli ist das Hoffest bei Ambros Held in Burgtreswitz geplant.