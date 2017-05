Weiden/Amberg. Manfred Wittmann hört auf. Der langjährige Pächter der Bahnhofsbuchhandlungen in Weiden und Amberg übergibt die Geschäfte "aus Altersgründen". Die Gebäude, in denen sich die Läden befinden, gehören der Deutschen Bahn. Sie will nur noch Pachtverträge vergeben, die zehn Jahre oder länger laufen. Für den 62-jährigen Wittmann ist das zu lange.

Außerdem kämen nun große Investitionen auf den neuen Pächter, die Firma Sabathil aus Marktredwitz, zu. "Ein paar Jahre hätte ich schon noch gemacht", sagt Wittmann. Der Ausverkauf in Weiden und Amberg "tut fürchterlich weh". Jahrzehntelang konnten Kunden bei ihm deutsche und internationale Zeitungen, Magazine, Karten oder Taschenbücher kaufen.Bereits am Sonntag, 14. Mai, schließt der Buchhändler sein Geschäft in Amberg. Seit 1996 führte er es. Bevor ein neuer Betreiber das Geschäft übernimmt, steht eine zweiwöchige Umbauphase an. In Weiden übergibt Wittmann am Mittwoch, 31. Mai, an seinen Nachfolger. Dort war der Weidener seit 1979 Chef. Bis Wittmann in den Ruhestand geht, erwarten die Kunden Rabatte auf nicht-preisgebundene Artikel. Unter anderem veräußert der 62-Jährige Reiseführer günstig. Seinen Lesekreis will der Weidener weiterhin betreiben.In Weiden steht Mitte Juni noch eine weitere Schließung an. Ulrike Koller und Tochter Katrin Koller-Van Eersel geben ihr Modegeschäft "Bella Donna" nach 23 Jahren auf. Zwar laufe es gut, dennoch möchten sich die beiden auf ihren Standort Regensburg konzentrieren. Die Tochter betreibt noch ein Modegeschäft in Salzburg. "Ich habe die Weidener Kunden total gern", sagt Koller. Diese werden auch in Zukunft bei ihr Markenkleidung kaufen, ist sie sich sicher. Leider blieben in den vergangenen Jahren Kundinnen aus Tschechien und Russland in Weiden aus. Da sich die Stadt nicht so gut entwickelt habe und es keine anderen Geschäfte mehr gebe, die diese Kundschaft anziehen. "Der Standort Regensburg ist stärker", erläutert Koller-Van Eersel. Wenn die beiden einen Nachfolger finden, würden sie "Bella Donna" übergeben. Derzeit findet ein Räumungsverkauf statt.