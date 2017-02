Alle Stockwerke waren festlich geschmückt: Von ihrer besten Seite präsentierte sich die Caritas-Fachakademie für Sozialpädagogik beim Tag der offenen Tür. Eingebunden waren dabei auch die Studierenden. Als Teil des Projekts "FakSination" hatten sie ein Programm mit Informationen über die Ausbildung, musikalischer Unterhaltung, Theater, Filmclips und kreativen Betätigungsmöglichkeiten zusammengestellt. Auch Lehrkräfte und Ehemalige standen sechs Stunden lang den Besuchern Rede und Antwort.

Moderne Ausstattung

Sichere Zukunft

Den Mittelpunkt des Geschehens bildete immer die Erzieherausbildung. Akademieleiter Karlheinz Binner stellte sie vor. "Wir legen in unserem Ausbildungsprogramm großen Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung unserer Studierenden, weniger auf deren Wissenserwerb." Schließlich sollten die angehenden Erzieher später auch einmal Menschen anleiten und betreuen. Und da komme es vor allem auf die geeignete Haltung und Einstellung an.Schwerpunkte in der Ausbildung seien deshalb auch musikalische und künstlerische Fächer. Binner betonte, dass die Ausbildung auf christlichen Grundwerten basiere. "Auf die Glaubensrichtung kommt es aber nicht an, schließlich sind wir eine staatlich anerkannte Schule." Bewerber sollten von vornherein die im Regelfall fünfjährige Erzieher-Ausbildung anstreben. Nach drei Jahren mit dem Abschluss "Staatlich geprüfte/r Kinderpfleger/in" abzugehen sei der absolute Ausnahmefall.Stolz ist die Akademie auch auf ihre Ausstattung mit modernster Unterrichtstechnik. Fünf Jahrgänge mit je 30 Studienplätzen gibt es. Über Bewerbermangel braucht sich das Bildungsinstitut nicht zu beklagen. "Wir haben im Vergleich zu unserem Einstellungskontingent das Fünffache an Bewerbungen", sagte Binner. Fast 95 Prozent der Bewerber kämen aus der Region. Leider sei der Erzieherberuf nach wie vor weitgehend "in weiblichen Händen" betonte Musikpädagoge Edmund Feilner. Zusammen mit Band und Chor der Fachakademie erfreute er in der Hauskapelle mit flotten Rhythmen.Daneben erfuhren die Gäste, dass der Erzieherberuf sehr zukunftssicher sei. Der Bedarf wachse nach wie vor, allerdings vor allem in Großstädten. Über 20 Arbeitsfelder böten sich den Absolventen. Sie reichten vom Kindergarten bis hin zur Heilpädagogik und Jugendpsychologie. Abiturienten stellten rund ein Drittel der Bewerber. In diesen Fällen und bei anderen "anrechnungsfähigen Voraussetzungen" könne die Ausbildung im ersten Abschnitt verkürzt werden. Grundsätzlich reiche aber die mittlere Reife als Einstellungsvoraussetzung. Auch für Berufswechsler sei der Erzieherberuf oftmals interessant. Die Ausbildung läuft im Regelfall über fünf Jahre. Zunächst ist das zweijährige Sozialpädagogische Seminar zu absolvieren. Es besteht aus jeweils einjährigen Tätigkeiten in einem Kindergarten und einer anderen sozialpädagogischen Einrichtung. Unterrichts- und Seminartage an der Akademie sind begleitend. Am Ende steht der Berufsabschluss als Kinderpfleger. Es folgt das dreijährige Studium an der Fachakademie mit zwei Jahren Vollzeitunterricht einschließlich Praktikumszeiten sowie anschließendem einjährigen Berufspraktikum. "Die Gehälter für Erzieher haben sich erheblich verbessert" sagt Binner. Ohne Zulagen gebe es ein Einstiegsgehalt von circa 2700 Euro.