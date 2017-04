Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit vier Fachvorträgen verspricht die "eCommerce-Nacht" an der OTH Amberg-Weiden. Neben erfolgreichen Onlineshop-Betreibern aus ganz Deutschland kommt mit Felix Beilharz einer der bekanntesten Online-Marketing-Experten der Republik zu Wort.

Infos aus erster Hand

Das Event richtet sich an alle, die mehr über Onlinemarketing und -handel erfahren möchten: Studierende, Unternehmer, Marketingverantwortliche und natürlich Softwareentwickler. Die Veranstaltung beginnt am Montag, 24. April, um 18 Uhr im Hörsaalgebäude 001 an der OTH in Weiden.Die Gästeliste kann sich sehen lassen: Mit Felix Beilharz konnte eine herausragende Persönlichkeit aus der Szene für die Veranstaltung gewonnen werden. Beilharz ist laut RTL "einer der führenden Berater für Online- und Social-Media-Marketing". Weitere Fachreferenten sind Sandra Bachfischer vom Teehaus Bachfischer in Regensburg, Michael Bruck von "Chocri", Deutschlands größter Online-Confiserie, und Franz Trescher von der "Puzzle & Play" GmbH.Die "eCommerce-Nacht" ist eine Veranstaltung in Kooperation zwischen der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden und dem regionalen Unternehmen "Fotopuzzle.de".