Weiden/Weiherhammer. "Die Villa" bleibt Heimstatt für Gastronomie. Das versicherte Hauseigentümer Christian Engel auf Nachfrage. Der Inhaber der BHS Corrugated in Weiherhammer spricht von "schönen Bewerbungen aus der Region" für das ehemalige Aichinger-Anwesen an der Stadtmauer. "Die Gespräche gehen in die Endphase." Im Frühjahr soll der neue Pächter feststehen. Es soll wieder Richtung gehobene regionale Küche mit Biozutaten und hochwertigen Produkten gehen.

Im September will die BHS zudem ihr Betriebsrestaurant in ihrem neuen Zentralgebäude in Weiherhammer eröffnen. Das Wort Kantine ist in diesem Zusammenhang verpönt, denn für die Küche gilt ähnliches, was Engel für die Villa vorschwebt. In einem zweiten Schritt soll das Mitarbeiter-Lokal 2018 der Öffentlichkeit für feinere Abendessen und Veranstaltungen offen stehen. Unter anderem bietet die Terrasse bei gutem Wetter einen schönen Blick auf den Weiher. Der Verantwortliche für die Küche heißt Thomas Wenger und stammt aus der Nähe von Pforzheim.Weitere Informationen auch bei