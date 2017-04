Ohne Frauen würde unsere Wirtschaft nicht funktionieren. Erst recht nicht in der digitalen Arbeitswelt. In Führungspositionen sind sie allerdings noch immer selten anzutreffen. Eine Gruppe will das Thema in den Mittelpunkt rücken.

Breite Unterstützung

Anmeldung bis 8. Mai

(sbü) Welche Rolle haben Frauen in der Arbeitswelt der digitalen Zukunft? Sind dann mehr Frauen in Führungstätigkeiten als heute? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich seit Längerem das Projektteam "Neue Arbeitswelt - Frauenwelt". Nun hat sich die Gruppe erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Was sie plant, ist in dieser Art neu.Die Gruppe könnte eine Initiative werden, die immer wieder mit neuen Aktionen das Thema "Frauen in der Arbeitswelt 4.0" an die Öffentlichkeit bringt. Erster Akt wird eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung am Donnerstag, 11. Mai, im Hörsaal H2 der Hochschule in Weiden sein. Als eine der Sprecherinnen der Gruppe stellte Roswitha Ruidisch, Zukunftscoachin der Stadt, das Programm vor.Es wird aus drei Teilen bestehen. Zunächst spricht der Soziologe und Gleichstellungsexperte Professor Carsten Wippermann über Frauen in Führungspositionen und darüber, "Was junge Frauen wollen". Es schließt sich eine Podiumsdiskussion mit der OTH-Präsidentin Andrea Klug, der Unternehmensgründerin Maria Rupprecht, der Expertin für Chancengleichheit Angelika Gössl von der Regionaldirektion der Arbeitsagentur sowie der Studentin Kristin Pensold an.Die Seite der Männer vertritt in der Diskussion der Vizepräsident des Wirtschaftsclubs Nordoberpfalz, Stefan Rank. Moderatorin der Veranstaltung ist Aniko Willems, die als Unternehmensberaterin und Mentalcoachin viel Erfahrung mit dem Thema des Abends hat. Sie lobte bei der Veranstaltungspräsentation die Initiative als "Best Practice für die Metropolregion". Dritter und letzter Teil der bereits um 17 Uhr beginnenden Abendveranstaltung wird eine zusammenfassende Stellungnahme von Rank und der Studierendensprecherin Pensold sein.Mitglieder des Organisationsteams sind Christiane Hellbach, OTH-Vizepräsidentin und Frauenbeauftragte, Coachin Ruidisch, die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Weiden und des Landkreises Neustadt/WN, Monika Langner und Johanna Hauer, Margot Salfetter, Beauftragte für Chancengleichheit der Arbeitsagentur, und Özlem Ajazaj-Tangobay vom Zentrum für Gender und Diversity der OTH Amberg-Weiden.Bei der Vorstellung bekam die Gruppe breite Unterstützung. So war auch Oberbürgermeister Kurt Seggewiß anwesend. Er verwies darauf, dass "das Bildungssystem zu weiblich ist" und es auffallend wenig junge Männer im Erziehungsbereich gebe. "Kinder von alleinerziehenden Frauen treffen oft nur auf Frauen", stellte OTH-Vizepräsidentin Hellbach fest. Alfred Scheidler als Vertreter von Landrat Andreas Meier hielt Frauen für "Multitasking-fähiger". Wie schwer geschlechtsspezifisches Berufswahlverhalten zu verändern sei, zeigten die Ergebnisse von Boys' Day und Girls' Day, sagte Arbeitsagenturchef Thomas Würdinger.Schülerinnen des Elly-Heuss-Gymnasiums werden das Organisationsteam bei der Auswertung der Veranstaltungsergebnisse unterstützen. Eingeladen werden auch die Serviceclubs der Region, die Gelegenheit für eigene Informationsstände haben sollen. Online-Anmeldungen bis zum 8. Mai werden erbeten unter www.neue-arbeitswelt.weiden.de.