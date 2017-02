Im Vorstellungsgespräch darf man den Bewerber nur Dinge fragen, die direkt etwas mit dem Ausbildungsplatz zu tun haben. Hier eine Liste mit Fragen, auf die man nicht unbedingt antworten muss. Außerdem zeigen wir auf, wie man am besten reagiert, wenn solch eine Frage gestellt wird.

Typische Fragen und was sie bedeuten Schildern Sie mir kurz, was Sie bisher gemacht haben. Erzählen Sie über sich!



Mit dieser Frage möchte sich der Gesprächspartner ein erstes Bild machen. Er möchte erfahren, ob man seinen Lebenslauf kurz, verständlich und interessant darstellen kann.



Warum haben Sie sich gerade bei uns beworben?



Das Gegenüber möchte wissen, ob man sich gut vorbereitet hat und über den Betrieb informiert ist.



Wieso haben Sie sich gerade für diesen Ausbildungsberuf entschieden? Welche Fähigkeiten bringen Sie dafür mit?



Diese Frage prüft, ob man sich auch wirklich über das Berufsbild informiert hat. Außerdem will der Personalverantwortliche wissen, ob man seine Fähigkeiten einschätzen und darstellen kann.



Nennen Sie mir zwei Ihrer Stärken und zwei Schwächen.



Der Interviewer testet mit dieser Frage, ob man sich selbst gut kennt. Vor allem aber sieht er damit, ob man sich aus der Ruhe bringen lässt oder gelassen und sicher reagiert. Beantworten sollte man die Frage so, dass man in einem guten Licht dasteht.



Warum sollten wir uns ausgerechnet für Sie entscheiden?



Mit dieser Frage möchte der Gesprächspartner wissen, was den Bewerber als potenziellen Auszubildenden ausmacht und wie man sich von den anderen Bewerbern abhebt. Hier sollte man die Motivation hervorheben und diese mit schulischen Leistungen und Praktika belegen. Wichtig:Nicht mit anderen Bewerbern vergleichen, da man diese nicht kennst.



Welche Hobbys haben Sie? Was machen Sie in Ihrer Freizeit?



Die Antwort auf diese Frage zeigt, welche Aktivitäten und Interessen mit dem Berufswunsch in Zusammenhang stehen könnten. Und sie zeigt, ob man einen Ausgleich zur Arbeit hat.



Welche Fächer haben Ihnen in der Schule am besten gefallen?



Der Gesprächspartner möchte herausfinden, ob es bereits in der Schule Neigungen und Interessen gab, die mit dem Berufswunsch in Verbindung stehen.



Wie stellen Sie sich Ihre weitere berufliche Entwicklung vor?



Der Arbeitgeber will wissen, ob er längerfristig mit dem Einsatz des Bewerbers rechnen kann. Außerdem zeigt ihm die Antwort, ob man sich mit den Entwicklungsmöglichkeiten im Beruf und im Unternehmen befasst hat. (planet-beruf.de)

Ob man in nächster Zeit heiraten will, ist Privatsache. Das hat nichts mit der zukünftigen Ausbildung zu tun.Tipp: In diesem Fall spricht nichts dagegen, dass der zukünftige Chef die Zukunftspläne kennt.Die Frage, ob man Mitglied einer Gewerkschaft bist, ist unzulässig. Und deshalb musst man hier auch nicht antworten.Tipp: Man kann die Gegenfrage stellen: "Ist das für diese Ausbildung wichtig?"Die Frage nach einer bestehenden oder geplanten Schwangerschaft ist nicht zulässig. Sie ist nur dann erlaubt, wenn man sich um einen Ausbildungsplatz bewirbt, auf dem nach besonderen Mutterschutzvorschriften keine Schwangeren beschäftigt werden dürfen. Zum Beispiel weil dort schwere körperliche Arbeiten anstehen.Tipp: Lächeln und antworten: "Momentan nicht."Die Frage, welcher Religion man angehört, ist laut dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz verboten.Tipp: Anders ist es, wenn man sich bei kirchlichen Einrichtungen, z.B. konfessionellen Krankenhäusern oder Kindergärten, bewirbt. Dann kann es von Vorteil sein, wenn man die gleiche religiöse Überzeugung wie das Unternehmen hat.Diese Frage ist erlaubt, wenn sie für die zukünftige Ausbildung von Bedeutung ist. Wenn man Asthma oder eine Stauballergie hat, sollte man z.B. nicht in einem holzverarbeitenden Betrieb arbeiten. Mit Neurodermitis ist man z.B. für eine Tätigkeit als Friseur denkbar ungeeignet, da man dort viel mit chemischen Stoffen in Berührung kommt.Tipp: Auch bei Allergien sollte man ehrlich sein, da man sich mit einer Lüge selbst keinen Gefallen tut.In den meisten Fällen ist das ja zum Glück nicht der Fall. Falls aber doch, kann das der Arbeitgeber anhand des polizeilichen Führungszeugnisses herausfinden - das wird dann peinlich.Tipp: Wenn man gefragt wird, ob man vorbestraft ist, sollte man ehrlich sein.Generell sind Schulden Privatsache. Falls man in der Ausbildung jedoch mit Bargeld zu tun hat, z.B. als Verkäufer oder in einer Bank, muss einem der zukünftige Chef vertrauen können.Tipp: Notfalls zugeben, dass man Schulden hat - aber auch erklären, wie diese gerade bewältigt, z.B. mit Hilfe der Eltern. (planet-beruf.de)